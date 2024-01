Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście zakończyła śledztwo w sprawie rozboju, do którego doszło na pl. Tobruckim w Szczecinie, w nocy z 4 na 5 sierpnia 2023 r.

- Jak ustalono, pokrzywdzony oczekując na pociąg usiadł na ławce na pl. Tobruckim - tłumaczy prok. Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. - W pewnym momencie poczuł, że ktoś szarpie go za torbę podróżną. Sprawca kilkakrotnie uderzył pokrzywdzonego pięścią w twarz, a gdy ten się przewrócił usiadł na nim i uderzał go pięściami w głowę i tułów.

Policję zawiadomił przypadkowy świadek. Napastnik, słysząc sygnały dźwiękowe zbliżającego się radiowozu, uciekł z miejsca zdarzenia, zabierając pokrzywdzonemu torbę, w której był m.in. portfel z pieniędzmi, kartami płatniczymi, a także telefon i dokument tożsamości.

- Policjanci, z uwagi na widoczne obrażenia pokrzywdzonego, wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego - dodaje prok. Piotr Wieczorkiewicz. - Pokrzywdzony został niezwłocznie odwieziony do szpitala celem udzielenia pomocy. W wyniku zdarzenia doznał obrażeń powłok twarzy.

Sprawca rozboju został zatrzymany dzięki działaniom policji. Mężczyzna trafił do aresztu. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Jak się okazało, nie był to jego pierwszy konflikt z prawem.

Do sądu trafił już akt oskarżenia, co oznacza, że wkrótce sprawca rozboju zasiądzie na ławie oskarżonych. Grozi mu od 2 do 12 lat więzienia.

