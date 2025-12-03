Za granicą grzmią o polskim gigancie. Pojawił się wątek oszustw

Czeskie media grzmią w sprawie polskiego giganta

Monumentalny Hotel Gołębiewski w Pobierowie, choć wciąż oficjalnie nieprzyjmujący gości, stał się gorącym tematem u naszych południowych sąsiadów. Czeski portal Trendy Svet przestrzega turystów przed fałszywymi ofertami noclegów i punktuje "szokującą rzeczywistość" luksusowej inwestycji, która od lat czeka na otwarcie.

Inwestycja w zachodniopomorskim Pobierowie, której budowa rozpoczęła się w 2018 roku, od dawna budzi emocje nawet poza granicą naszego kraju. W ostatnim czasie obiekt trafił na czołówki portali czeskich. Artykuł opublikowany na łamach serwisu Trendy Svet nosi wymowny tytuł: "Polski hotel kusi luksusem, ale rzeczywistość szokuje. Turyści skarżą się na nieuczciwe praktyki, tutaj na pewno się nie zatrzymasz".

Hotel Gołębiewski w Pobierowie: symbol luksusu czy budowa bez końca?

Czescy dziennikarze zwracają uwagę na ogromną skalę przedsięwzięcia, ale zauważają też smutny paradoks - siedem lat po wbiciu pierwszej łopaty, obiekt wciąż pozostaje martwy. Autorzy artykułu podkreślają również, że z daleka hotel może sprawiać wrażenie gotowego do przyjęcia gości, lecz to jedynie złudzenie. Najważniejszą częścią czeskiej publikacji jest natomiast ostrzeżenie. Dziennikarze alarmują, że w sieci pojawiają się oferty zakwaterowania w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, które nie mają nic wspólnego z prawdą, bowiem obiekt jeszcze nie przyjmuje gości. Czeski portal nie podał konkretnych przykładów, lecz warto zachować czujność, ponieważ - jak wiadomo - oszuści są niemalże wszędzie.

Hotel Gołębiewski Pobierowo: otwarcie nadal pod znakiem zapytania

Data oficjalnego otwarcia największego hotelu nad Bałtykiem wciąż pozostaje tajemnicą. Przedstawiciele sieci Gołębiewski odpowiadają mediom, że prace nadal trwają i należy uzbroić się w cierpliwość. Warto jednak zauważyć, że jakiś czas temu obiekt poszukiwał osób do pracy, więc prawdopodobnie jesteśmy już bliżej otwarcia niż dalej!

Nadbałtycki olbrzym tym zachwyci pierwszych gości

Hotel Gołębiewski w Pobierowie to ogromna budowla licząca 11 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne, która zaoferuje 1200 pokoi, mogących pomieścić ponad 3000 gości. Dodatkowo w środku czekać będą m.in. sale teatralne, boiska do koszykówki i siatkówki, korty tenisowe oraz ścianka wspinaczkowa.