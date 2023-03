Inwestycja w centrum miasta

Z ulicy go nie widać, a to ogromny plac budowy. Co dzieje się w kwartale w centrum Szczecina?

Z poziomu ulicy widać niewiele, gdyż główne prace toczą się wewnątrz kwartału śródmiejskich kamienic. W ramach rewitalizacji kwartału 36. w obrębie ulic: Bogusława, Małkowskiego, Królowej Jadwigi i Boh. Getta Warszawskiego powstają m.in. nowe mieszkania, lokale usługowe, miejsca rekreacji dla mieszkańców, a także coś, na co czeka wielu szczecinian, czyli dwupoziomowy parkingowiec.