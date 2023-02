Z tego ronda skorzystają nieliczni mieszkańcy Szczecina. Będzie jednak pełnić ważną rolę

Drogi dojazdowe do portu pełnią ważną rolę, mimo iż nie są uczęszczane przez "zwykłych" mieszkańców miasta. Od dłuższego czasu w rejonie szczecińskiego portu trwa ogromna inwestycja, polegająca na przebudowie układu drogowego. Jej najbardziej "zauważalnym" elementem była m.in. przebudowa ulicy Energetyków, jednak większość prac toczy się w mniej znanych i uczęszczanych miejscach. Jednym z elementów inwestycji jest budowa ronda w rejonie ulic Hryniewieckiego i Logistycznej, którymi można dojechać do portu czy spalarni odpadów.

- Prace budowlane na tej inwestycji są już zaawansowane w ponad 75 procentach, jednak wciąż wiele pozostało do zrobienia - tłumaczy Piotr Zieliński ze spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. - Najbardziej widoczną zmianę widać w miejscu, gdzie powstaje nowe rondo. Widoczny jest jego przyszły zarys. Aktualnie wykonawca prowadzi roboty ziemne w rejonie ulic Hryniewieckiego i Logistycznej. Wykonywane jest korytowanie i kontynuowane są prace drogowe, związane z budową konstrukcji nowej jezdni. Realizowane są także prace brukarskie.

Obszar, na którym znajduje się port jest dość "trudnym" terenem. Dużym utrudnieniem dla drogowców okazuje się m.in. to, co znajduje się pod powierzchnią ziemi. Wiąże się to z nieplanowymi pracami, a co za tym idzie - opóźnieniami.

- Z uwagi na wiele robót dodatkowych, w tym stwierdzone występowanie torfów w miejscu planowanego ronda i konieczną z tego względu całkowitą wymianę gruntu, termin zakończenia inwestycji został wydłużony do czerwca bieżącego roku - dodaje Piotr Zieliński.

Docelowo, w ramach tego etapu inwestycji polegającej na poprawie dojazdu do szczecińskiego portu, przebudowane zostaną ulice: Rybnicka, Kujota, Hryniewieckiego, Logistyczna oraz część ulicy Bytomskiej. Powstaną nowe jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne, przebudowane zostaną sieci podziemne. Na skrzyżowaniu ulic Hryniewieckiego i Logistycznej powstanie nowe rondo. Przebudowane zostaną przejazdy kolejowe. Koszt prac to ponad 44 miliony złotych.

Sonda Czy często stoisz w korkach? Tak Nie