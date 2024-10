Wojsko w akcji

Z lądu, wody i powietrza. Wezbrana Odra pod specjalnym nadzorem

Zagrożenie powodziowe to wciąż duży problem województwa zachodniopomorskiego. Kulminacja fali wezbraniowej na Odrze przechodzi przez region, by ostatecznie wpłynąć do Bałtyku. Wysokie Odry wciąż notowane są w południowej części województwa. Wojsko, straż pożarna i służby gminne monitorują stan wezbranej rzeki - zarówno z lądu, wody jak i powietrza. Wykorzystują do tego dostępny sprzęt jak bezpilotowce, łodzie, amfibie i quady. Dzięki temu można natychmiast rozpoznać ewentualne przecieki w wałach czy podtopienia.