Z jajka prosto na "shopping"? Kaczki-zakupoholiczki pokochały to miejsce!

"Stary" Szczeciński Dom Sportu wkrótce przejdzie do historii. Nowy basen i hala sportowa za trzy lata

Kaczki nie są niczym nadzwyczajnym w Szczecinie. Możemy je spotkać przede wszystkim blisko Odry i innych zbiorników wodnych. W tym przypadku jedna z kaczych mam postanowiła wybrać sobie dość nietypowe miejsce na uwicie gniazda. Pojawiło się ono na parkingu znajdującym się na dachu galerii handlowej w centrum miasta. To już trzeci taki przypadek. W 2021 roku w Galerii Kaskada przyszły na świat cztery kaczuszki, rok później było ich aż siedem. Sytuacja powtórzyła się kilka dni temu, gdy ze złożonych przez kaczą mamę jaj wykluło się sześć piskląt.

"Już po raz kolejny na naszym dachu wykluły się urocze, małe kaczuszki!" - poinformowali w mediach społecznościowych przedstawiciele galerii.

Ze względów bezpieczeństwa, kacza rodzinka będzie musiała jednak zmienić lokum. Pisklęta wraz ze swoją mamą zostały przeniesione w bezpieczne miejsce.

"Michał Kudawski z Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Szczecinie, działającego przy Dzika Ostoja Fundacja na rzecz Zwierząt, przetransportował już kaczątka do bezpiecznego miejsca, w którym będą mogły się rozwinąć, a gdy będą na to gotowe – zostaną wypuszczone do naturalnego środowiska" - czytamy na facebookowym profilu Galerii Kaskada.

Czy potrafisz prawidłowo określić płeć zwierząt? Pytanie 1 z 10 Samica psa to: łania suka psica Dalej