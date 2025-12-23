Wyszedł z psami na spacer i zginął pod kołami opla. Kierowca i pasażer byli pijani

Grzegorz Kluczyński
2025-12-23 7:27

W Stargardzie doszło do tragicznego wypadku. Pijany kierowca potrącił 30-letniego mężczyznę spacerującego z psami. Mimo natychmiastowej reanimacji, mężczyzna zmarł na miejscu. W wyniku uderzenia zginął również jeden z psów. Kierowca opla i jego pasażer byli pijani. Obaj zostali zatrzymani.

Taśma policyjna, radiowóz

Autor: Wygenerowane przez AI
Pijany kierowca zabił 30-latka i psa na przejeździe kolejowym. Szczegóły tragedii w Stargardzie

Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę, 21 grudnia, na przejeździe kolejowym na ulicy Nowowiejskiej w Stargardzie. 30-letni mężczyzna spacerujący z psami został potrącony przez samochód marki Opel. Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym zespoły ratownictwa medycznego oraz straż pożarną. Niestety, mimo podjętej reanimacji, życia mężczyzny nie udało się uratować. W wyniku uderzenia zginął również jeden z jego czworonożnych towarzyszy.

- Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzone pod kątem wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Zatrzymano dwóch mężczyzn, obywateli Mołdawii, obaj mężczyźni, zarówno kierowca jak i pasażer, byli nietrzeźwi w chwili wypadku – poinformowała w rozmowie z TVN24 Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Stargardzie. Kierowca i pasażer zatrzymani

Kierujący oplem oraz jego pasażer zostali zatrzymani przez policję. Mundurowi pod nadzorem prokuratora pracują nad ustaleniem dokładnego przebiegu i okoliczności tej wstrząsającej tragedii.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest w Polsce surowo karane. Zgodnie z polskim prawem, kierowcy, którzy prowadzą pojazd w stanie nietrzeźwości, grozi kara pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz utrata prawa jazdy. W przypadku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, kara może być jeszcze surowsza, sięgająca nawet kilkunastu lat pozbawienia wolności.

PROKURATURA
POLICJA STARGARD
ŚMIERTELNY WYPADEK
WYPADEK
PIJANY KIEROWCA
PIJANY PASAŻER