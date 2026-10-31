Wypadek pod cmentarzem w Czaplinku. Potrącony 69-latek trafił do szpitala śmigłowcem LPR

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-31 17:00

Niebezpieczny wypadek w Czaplinku w województwie zachodniopomorskim. W sobotę, 31 października, w pobliżu cmentarza komunalnego samochód osobowy potrącił 69-letniego pieszego. Mężczyzna doznał obrażeń głowy i potrzebował pilnej pomocy medycznej. Na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowanego do szpitala. Policja przekazała, że 33-letni kierowca samochodu był trzeźwy.

Żółty śmigłowiec LPR w locie na tle błękitnego nieba. O wypadku w Czaplinku przeczytasz na VOX FM.
Autor: Grzegorz Kluczyński ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

Wypadek przy cmentarzu w Czaplinku. Samochód potrącił 69-letniego pieszego

Do groźnego zdarzenia doszło w sobotę, 31 października, na drodze krajowej nr 20 w Czaplinku. Jak podaje Radio Szczecin, samochód osobowy potrącił mężczyznę w pobliżu cmentarza komunalnego przy ulicy Szczecineckiej.

Poszkodowanym jest 69-latek, który przechodził przez jezdnię w miejscu, gdzie nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych. W pewnym momencie został uderzony przez nadjeżdżający samochód.

Na miejsce natychmiast wezwano pomoc. Ze względu na obrażenia pieszego zdecydowano o wysłaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Mężczyzna doznał urazu głowy. Ratownicy zajęli się rannym, a następnie przetransportowali go śmigłowcem do szpitala. Na razie nie przekazano dokładniejszych informacji dotyczących jego stanu zdrowia.

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Policja bada okoliczności potrącenia w Czaplinku. 33-letni kierowca był trzeźwy

Samochodem osobowym kierował 33-letni mężczyzna. Jak poinformowała aspirant Monika Barcicka z policji, przeprowadzone badanie wykazało, że kierowca był trzeźwy.

Funkcjonariusze prowadzą czynności mające wyjaśnić przebieg wypadku. Nie wiadomo jeszcze, w jakich okolicznościach pieszy znalazł się na jezdni ani czy kierujący samochodem mógł zapobiec potrąceniu.

Do wypadku doszło tuż przed dniem Wszystkich Świętych, gdy ruch w pobliżu cmentarzy jest znacznie większy niż zwykle. Na drogach pojawia się więcej samochodów, a wiele osób pieszo dociera na groby bliskich.

Policja apeluje do kierowców o zmniejszenie prędkości i uważne obserwowanie otoczenia cmentarzy. Piesi również powinni zachować ostrożność, szczególnie podczas przechodzenia przez jezdnię poza wyznaczonymi przejściami.

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