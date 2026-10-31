Niemcy udostępnili tysiące unikatowych historycznych map. Zobacz swoje miasto sprzed prawie 200 lat!

Biblioteka Państwowa w Berlinie publikuje mapy z XVIII i XIX wieku

Niemiecka instytucja Staatsbibliothek zu Berlin, znana jako Biblioteka Państwowa w Berlinie, otworzyła dla internautów obszerne archiwum dawnej kartografii. Uruchomiono dedykowaną platformę „Kartographische Highlights”, na której zgromadzono mapy topograficzne i terenowe powstałe głównie w XVIII oraz XIX stuleciu. Przedstawiciele instytucji zaznaczają, że materiały te stanowią kluczową bazę do analizowania przeszłości krajobrazów, miast i całych regionów, a sam cyfrowy katalog będzie systematycznie powiększany o nowe pozycje.

Historyczne mapy Gdańska, Szczecina i Torunia w niemieckich zbiorach

Opublikowane archiwalia obejmują swoim zasięgiem również tereny wchodzące obecnie w skład Polski. Użytkownicy sieci bez trudu odszukają tam dawne plany Gdańska, Szczecina, Torunia, Olsztyna czy Koszalina, a także szeregu innych miejscowości, które w XIX stuleciu leżały w granicach państwa pruskiego.

Udostępnione materiały dają niepowtarzalną szansę na zestawienie współczesnej siatki ulic z historycznymi założeniami urbanistycznymi. Na arkuszach dokładnie odwzorowano wyburzone już fortyfikacje, dawne szlaki komunikacyjne, tereny rolnicze oraz strukturę zabudowy z czasów poprzedzających erę samochodów i wielkich projektów budowlanych.

Mapy topograficzne w wysokiej rozdzielczości

Według informacji przekazywanych przez berlińską książnicę, opublikowane plany stanowią element większego przedsięwzięcia, które ma na celu pokazanie najwartościowszych obiektów z tamtejszego działu kartografii. Eksperci wskazują przede wszystkim na niezwykle dokładne, wielkoskalowe mapy poszczególnych regionów i państw z XVIII i XIX wieku. Znaczna część tych dokumentów została pierwotnie wykreślona dla celów militarnych, tworząc później podwaliny pod dzisiejsze bazy danych geograficznych i nowoczesną kartografię topograficzną.

Ogromną zaletą berlińskiego projektu jest wysoki standard zeskanowanych dokumentów. Użytkownicy mogą przeglądać archiwalne arkusze w dużej rozdzielczości i powiększać najdrobniejsze detale. Cyfrowe repozytorium instytucji liczy obecnie setki tysięcy zdigitalizowanych pozycji, wśród których znajdują się tysiące map, a zasoby te są stale uzupełniane.

Jak za darmo przeglądać mapy Staatsbibliothek zu Berlin?

Przeszukiwanie tego archiwum jest bardzo proste i wymaga jedynie odwiedzenia witryny internetowej Staatsbibliothek zu Berlin. Po zaznaczeniu wybranego regionu na interaktywnej planszy użytkownik otrzymuje całkowicie darmowy dostęp do historycznych arkuszy, które można od razu przeglądać w przeglądarce.

Dawny Szczecin, Gdańsk, Toruń i wiele innych miast na archiwalnych planach

Jak prezentował się Gdańsk przed erą nowoczesnych inwestycji i gdzie niespełna dwa wieki temu przebiegały granice Torunia? Czy wokół Szczecina faktycznie funkcjonowała gęsta sieć fortyfikacji? Wyjaśnienie tych kwestii przynoszą archiwalne materiały kartograficzne opublikowane przez bibliotekę w Berlinie. Warto zapoznać się z przygotowaną galerią, aby na własne oczy zobaczyć skalę przeobrażeń polskich ośrodków miejskich na przestrzeni ostatnich pokoleń.

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