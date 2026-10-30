Panowie, czas zadbać o zdrowie! Zapraszają na bezpłatne badania

Bezpłatne badania dla mężczyzn po 40. roku życia

W ramach akcji „Po Zdrowie z Powiatem Polickim” mężczyźni, którzy ukończyli 40 lat, będą mogli bezpłatnie wykonać badanie PSA. To proste badanie krwi pozwala oznaczyć poziom antygenu PSA, wykorzystywanego w diagnostyce chorób gruczołu krokowego, w tym raka prostaty.

Specjaliści podkreślają, że podwyższony wynik nie musi oznaczać nowotworu. Może jednak być sygnałem do dalszych konsultacji lekarskich i dokładniejszej diagnostyki. Właśnie dlatego regularne badania kontrolne odgrywają tak ważną rolę w dbaniu o zdrowie.

Listopad miesiącem profilaktyki mężczyzn

Listopad od lat kojarzony jest z akcjami promującymi zdrowie mężczyzn i zachęcającymi do wykonywania badań profilaktycznych. To czas, gdy szczególną uwagę zwraca się na schorzenia prostaty, nowotwory jąder oraz ogólną profilaktykę zdrowotną.

Lekarze przypominają, że wiele groźnych chorób przez długi czas nie daje wyraźnych objawów. Wczesne wykrycie nieprawidłowości zwiększa szanse na skuteczne leczenie i pozwala uniknąć poważnych konsekwencji zdrowotnych. Dlatego nie warto czekać na pierwsze symptomy. Profilaktyka może dosłownie uratować życie.

Gdzie i kiedy odbędą się badania?

Bezpłatne badania PSA zostaną przeprowadzone w dwóch lokalizacjach na terenie Powiatu Polickiego:

5 listopada 2026 r. (czwartek), godz. 12.00-19.00

Starostwo Powiatowe w Policach - ul. Tanowska 8, parter, pokój 17

6 listopada 2026 r. (piątek), godz. 11.00-19.00

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej - ul. Szczecińska 16B



Jak się zapisać?

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Zapisy rozpoczną się 2 listopada 2026 roku i będą prowadzone w godzinach 8.00-15.00 pod numerami: 91 42 47 964, 91 43 28 156.

Samorząd zachęca mieszkańców do skorzystania z tej możliwości i przypomina, że zdrowie jest jednym z najcenniejszych kapitałów. Kilka minut poświęconych na badanie może dać spokój na długie lata albo pomóc wykryć problem na etapie, gdy leczenie jest najskuteczniejsze.

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