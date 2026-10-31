Największe cmentarze w Polsce robią wrażenie. Oto 5 rekordowych nekropolii

Wszystkich Świętych 2026 i tłumy na polskich cmentarzach

W okresie Wszystkich Świętych miliony Polaków udają się na cmentarze w całym kraju, aby upamiętnić zmarłych bliskich. Z początkiem listopada nekropolie zapełniają się więc odwiedzającymi, którzy przynoszą na groby kwiaty i zapalają znicze.

Wiele z tych miejsc przyciąga uwagę nie tylko bogatą historią i zabytkową architekturą nagrobną, ale również gigantycznym rozmiarem. Informacje o największych obiektach tego typu w kraju zebraliśmy w poniższej galerii zdjęć.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

5 największych cmentarzy w Polsce

7

Cmentarz Centralny w Szczecinie to największa nekropolia w Polsce

Bezwzględnym liderem pod względem wielkości w naszym kraju jest Cmentarz Centralny w Szczecinie, który zajmuje aż 172,33 ha powierzchni. Ta otwarta w 1901 roku nekropolia należy również do ścisłej czołówki największych tego typu obiektów w całej Europie. Ze względu na mnogość alejek, pomników, zabytkowych nagrobków oraz starych drzew cały ten rozległy obszar do złudzenia przypomina park. Obiekt pełni więc nie tylko funkcję miejsca pochówku, ale stanowi też istotną część krajobrazu i dziejów Szczecina.

Historia uroczystości Wszystkich Świętych

Przypadająca na 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej, której początki sięgają pierwszych stuleci naszej ery. W pierwotnej formie koncentrowano się głównie na oddawaniu hołdu męczennikom poległym za wiarę. Dopiero z upływem lat kult ten rozszerzono na pozostałych świętych, uwzględniając również postacie nieznane z imienia szerokiemu gronu wiernych.

Wszystkich Świętych a Święto Zmarłych

Kościół katolicki traktuje 1 listopada jako dzień dedykowany ogółowi świętych, zarówno tym oficjalnie kanonizowanym, jak i bezimiennym. Z kolei wypadający 2 listopada Dzień Zaduszny jest czasem modlitwy za wszystkich zmarłych, ze szczególnym uwzględnieniem dusz wymagających jeszcze oczyszczenia według nauk kościelnych.

W polskiej tradycji oba te dni nieodłącznie kojarzą się z wizytami na nekropoliach oraz dekorowaniem mogił bliskich zniczami i kwiatami. Z tego powodu Polacy potocznie określają 1 listopada mianem Święta Zmarłych, mimo że z punktu widzenia liturgii jest to nazwa nieoficjalna.