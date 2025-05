i Autor: Grzegorz Kluczyński Śmigłowiec LPR

Służby w akcji

Wymieniał butlę z gazem i doszło do eksplozji. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala

Do groźnego zdarzenia doszło w sobotni poranek, 3 maja, w Suchaniu (woj. zachodniopomorskie). W jednym z bloków mieszkalnych doszło do eksplozji gazu. Poszkodowana została jedna osoba. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.