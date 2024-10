Jak informuje CBZC, oszustwo polegało na przełamaniu systemu informatycznego firmy holenderskiej posiadającej oddział na terenie Francji, podszyciu się pod jej kontrahenta i zamianie numeru rachunku bankowego wykorzystywanego do rozliczeń. Skutkowało to wyłudzeniem pieniędzy, które ostatecznie z wykorzystaniem systemu bankowego trafiły na rachunek bankowy prowadzony na terenie Polski, na rzecz firmy, która została założona i wykorzystywana wyłącznie do realizacji przestępczego procederu.

Niezwłoczne działania funkcjonariuszy i prokuratury zapobiegły dalszemu transferowi wyłudzonych pieniędzy w kwocie ponad 20 mln złotych. Odzyskane pieniądze zostały zwrócone w całości pokrzywdzonemu.

Wykorzystując najnowocześniejsze technologie, policjanci CBZC ustalili 10 sprawców przestępstwa, którym prokurator przedstawił m.in. zarzuty dotyczące działania w ramach zorganizowanej grupy przestępczej oraz ukrywania pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze, w tym w postaci tymczasowego aresztowania.

Jeden z głównych sprawców uciekł z Polski. Wdrożono wobec niego poszukiwania Europejskim Nakazem Aresztowania, co ostatecznie doprowadziło do jego zatrzymania na terenie Danii. We wrześniu mężczyzna został przekazany do Polski. Cała zorganizowana grupa ma charakter międzynarodowy.

Śledztwo prowadzone jest w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie.

Wątek oszustwa internetowego jest częścią prowadzonego śledztwa. W dotychczasowym toku postępowania ustalono, iż zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się także wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych oraz paserstwem skradzionych na terenie Europy samochodów osobowych klasy premium. W chwili obecnej, oprócz odzyskanych pieniędzy, u jednego z podejrzanych dokonano zabezpieczenia mienia w kwocie ponad 1,2 miliona złotych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, dlatego niewykluczone są dalsze zatrzymania w tej sprawie - informuje CBZC.

Sonda Padłeś/aś kiedy ofiarą oszustwa internetowego? Tak Nie Trudno powiedzieć