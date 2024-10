Do zdarzenia doszło 26 września. Do sklepu wszedł młody mężczyzna. Podszedł do lady i poprosił o sprzedaż paczki papierosów. W pewnym momencie wyciągnął nóż i zażądał wydania pieniędzy z kasy. Napastnik próbował przyłożyć nóż do szyi sprzedawczyni, ta jednak uchyliła się. Ostatecznie mężczyzna nie osiągnął swojego celu i uciekł.

Po kilku dniach sprawca wpadł w ręce stróżów prawa. Dzięki działaniom policjantów z Gryfina, mężczyznę zatrzymano 1 października na jednej z ulic Szczecina. Podczas przeszukania jego samochodu ujawniono i zabezpieczono nóż, który służył do usiłowania rozboju.

Następnego dnia 26-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie, gdzie usłyszał zarzut usiłowania rozboju. Podejrzany mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla 26-latka. Grozi mu nawet do 20 lat za więziennymi kratami.

