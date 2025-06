Wykrywacz metalu na plaży – gdzie szukać w Szczecinie i okolicach?

Dlaczego poszukiwania wykrywaczem metali zyskują popularność?

Szukanie z wykrywaczem metalu stało się w ostatnich latach jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się form rekreacji w plenerze. Coraz więcej osób wybiera poszukiwania wykrywaczem metali jako sposób na aktywne spędzenie wolnego czasu – szczególnie na plażach, gdzie istnieje większe prawdopodobieństwo znalezienia drobnych monet, biżuterii czy zgubionych przedmiotów. To hobby łączy spacer po świeżym powietrzu z ekscytującym elementem niespodzianki – nigdy nie wiadomo, co skrywa piasek czy ziemia.

- To wypadkowa kilku rzeczy. Przede wszystkim ludzie coraz częściej szukają takich aktywności, które pozwalają im spędzać czas na świeżym powietrzu, ale też dają jakąś frajdę. Szczególnie po pandemii wielu klientów mówiło nam – "chcę wyjść z domu, coś porobić, najlepiej blisko natury". No i wykrywacz metalu daje właśnie to – spacerujesz, odpoczywasz, a w dodatku jest element emocji, bo nigdy nie wiesz, co znajdziesz. Dużo osób odkrywa zajawkę w sieci, mówią: "Widziałem to na TikToku, sam chciałbym spróbować" - mówi ekspert ze Spy Shop Szczecin.

Niezależnie od tego, czy interesuje Cię historia, przygoda, czy po prostu lubisz zbierać ciekawe przedmioty, szukanie wykrywaczem na plaży może przynieść wiele satysfakcji. Wśród najczęstszych znalezisk znajdują się: monety, stare klucze, fragmenty biżuterii, a czasem nawet militaria czy relikty dawnych czasów. Wykrywacz metalu na plaży może więc okazać się nie tylko narzędziem do zabawy, ale również impulsem do nauki i odkrywania lokalnej historii.

- Szczególnie w sezonie wiosenno-letnim widać wyraźny wzrost aktywności na plażach, zwłaszcza w rejonach nadmorskich jak Międzyzdroje, Świnoujście czy Dziwnów, gdzie regularnie zaglądają nasi klienci. Często odwiedzają nas stacjonarnie w Szczecinie, żeby osobiście wybrać dobry model na plażę – mówi ekspert ze Spy Shop Szczecin.

i Autor: materiały prasowe Wykrywacz metalu na plaży – gdzie szukać w Szczecinie i okolicach?

Czy poszukiwanie wykrywaczem metali jest legalne?

Zanim zaczniesz swoją przygodę z wykrywaczem, warto zapoznać się z przepisami prawa. Samo posiadanie wykrywacza nie wymaga pozwolenia, jednak poszukiwania z wykrywaczem metali w Polsce, szczególnie na terenach objętych ochroną (np. rezerwaty, stanowiska archeologiczne), mogą już wymagać zgody odpowiednich instytucji.

Najważniejsze zasady:

Na plaży szukać można , ale warto upewnić się, czy dany fragment wybrzeża nie podlega szczególnym ograniczeniom.

, ale warto upewnić się, czy dany fragment wybrzeża nie podlega szczególnym ograniczeniom. W lasach i na terenach państwowych należy sprawdzić regulamin nadleśnictwa .

. Każde znalezisko o wartości historycznej powinno zostać zgłoszone do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Więcej na temat przepisów oraz ranking modeli znajdziesz w kompendium wiedzy o wykrywaczach metalu.

Wykrywacz metali na plażę – jaki model wybrać?

Szukanie wykrywaczem na plaży wymaga specjalnego rodzaju sprzętu. Wykrywacze metali przeznaczone do pracy w piasku i pobliżu wody powinny być wodoszczelne, odporne na działanie słonej wody, a najlepiej – przystosowane do pracy w trybie „plaża”, który ogranicza zakłócenia wynikające z wilgotnego podłoża.

W tej kategorii szczególnie dobrze wypada Nokta Simplex+ – wykrywacz metali wodoszczelny, który cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno początkujących, jak i średniozaawansowanych użytkowników.

- Mieliśmy kilka egzemplarzy demo w sklepie w Szczecinie, które wypożyczaliśmy na krótkie testy w terenie, więc miałem okazję osobiście przetestować Noktę Simplex+ zarówno na plaży w Międzyzdrojach, jak i na terenach leśnych pod Szczecinem, gdzie warunki są zupełnie inne – wilgotna gleba, trochę śmieci metalowych, resztki starych zabudowań. Jak na swoją półkę cenową, Simplex+ naprawdę daje radę. Na plaży poradził sobie bardzo dobrze z mokrym piaskiem, co wcale nie jest takie oczywiste przy tańszych wykrywaczach. Detekcja była stabilna, nie było fałszywych sygnałów przy kontakcie z wilgocią, a tryb plażowy zrobił robotę – dodaje ekspert ze Spy Shop.

Pełną ofertę wodoszczelnych i wodoodpornych wykrywaczy znajdziesz tutaj: Wykrywacze metali – SpyShop.pl

Gdzie najlepiej chodzić z wykrywaczem metalu w Szczecinie i okolicach?

Jeśli planujesz rozpocząć poszukiwania w rejonie Szczecina, warto wybrać miejsce nie tylko ciekawe pod względem potencjalnych znalezisk, ale też bezpieczne i dostępne prawnie.

i Autor: materiały prasowe Wykrywacz metalu na plaży – gdzie szukać w Szczecinie i okolicach?

Oto kilka polecanych lokalizacji:

Głębokie – popularne miejsce rekreacyjne, warto sprawdzić w okolicach plaży i leśnych ścieżek.

– popularne miejsce rekreacyjne, warto sprawdzić w okolicach plaży i leśnych ścieżek. Puszcza Bukowa – bogata w historię, ale koniecznie sprawdź regulamin Nadleśnictwa.

– bogata w historię, ale koniecznie sprawdź regulamin Nadleśnictwa. Las Arkoński – ciekawe tereny leśne z pozostałościami dawnych zabudowań.

– ciekawe tereny leśne z pozostałościami dawnych zabudowań. Obszary Nadleśnictwa Trzebież i Nadleśnictwa Goleniów – możliwe lokalizacje, ale wymagają zgody nadleśnictwa.

– możliwe lokalizacje, ale wymagają zgody nadleśnictwa. Plaża Dziewoklicz – mniej znana, przez co mniej przeszukiwana.

– mniej znana, przez co mniej przeszukiwana. Międzyzdroje i Świnoujście – klasyki wśród nadmorskich lokalizacji; szczególnie w sezonie, po weekendach i festynach.

Pamiętaj: przed rozpoczęciem poszukiwań w wybranym miejscu zawsze sprawdź lokalne przepisy i ograniczenia.

Odwiedź Spy Shop w Szczecinie

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wykrywaczach metali, porównać modele na żywo lub zasięgnąć porady specjalisty, odwiedź nas w sklepie stacjonarnym:

Sklep detektywistyczny Spy Shop Szczecin

📍 ul. Bolesława Krzywoustego 51, 70-317 Szczecin

🕒 Pon.–Pt.: 10:00–17:00, Sob.: 10:00–14:00

📞 tel.: +48 91 484 04 04

Facebook - Spy Shop Szczecin

Szukanie wykrywaczem na plaży to coś więcej niż tylko hobby – to sposób na aktywne spędzanie czasu, połączenie pasji do historii z nowoczesną technologią. Z odpowiednim sprzętem, wiedzą i szacunkiem do przepisów możesz w pełni cieszyć się tą wyjątkową formą spędzania wolnego czasu – zarówno w Szczecinie, jak i w całym regionie.

Materiał Sponsorowany