Wyjątkowo ciepły wrześniowy weekend. W tym mieście padł rekord temperatury!

Jak poinformował na Twitterze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę, o godz. 17:20 w Trzcińsku-Zdroju (woj. zachodniopomorskie) zanotowano temperaturę powietrza 31,5 stopnia Celsjusza. Było to najcieplejsze miejsce w Polsce.

Z kolei najchłodniejszym miastem w Polsce (chociaż trudno w tym przypadku mówić o prawdziwym chłodzie), była w niedzielę Ustka (woj. pomorskie). Termometry wskazały tam 21,6 stopnia Celsjusza.

Przed nami jeszcze kilka dni z wysokimi temperaturami. W poniedziałek będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane. Termometry wskażą od 26 stopni na wschodzie do 29 stopni na zachodzie i w centrum kraju. Nad morzem i w dolinach karpackich od 23 do 26 stopni. Wiatr na ogół słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych. Warto więc wykorzystać ostatnie chwile lata, by wypocząć na łonie natury lub wybrać się na plażę.

Jak zapowiadają synoptycy, ochłodzenia możemy spodziewać się pod koniec tygodnia, gdy temperatury spadną w niektórych regionach nawet o 10 stopni.

🥵Dziś był upalny dzień. 🌡️Lokalnie, w woj. zachodniopomorskim (Trzcińsko-Zdrój) i wielkopolskim (Krzyż) temperatura maksymalna przekroczyła 31,0°C. Wśród stacji synoptycznych najwyższą temperaturę zanotowano w Słubicach 30,6°C.#IMGWmeteo pic.twitter.com/TbyWoKl9sE— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) September 10, 2023