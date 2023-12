Prawie milion kierowców musi to zrobić do końca roku. Kolejny obowiązek od 1 stycznia 2024. Nie tylko prawo jazdy do wymiany!

"Palce umarlaka" budzą przerażenie

Chociaż sezon na grzybobranie dobiegł już końca, w lasach można jeszcze spotkać różne ciekawe okazy, zazwyczaj te, które są niejadalne i nie zostały zebrane przez grzybiarzy. Wśród nich jest gatunek, który jest wyjątkowo charakterystyczny, ze względu na swój nietypowy kształt, który może u niektórych wywoływać przerażenie. Próchnilec długotrzonkowy, który jest potocznie nazywany "palcami umarlaka", do złudzenia przypomina czarne dłonie z długimi palcami wystające z ziemi.

Nietypowe zastosowanie próchnilców

O tym specyficznym gatunku grzybów przypomniały na swoim profilu na Facebooku Lasy Państwowe, informując jednocześnie o ich dość nietypowym zastosowaniu. Mianowicie próchnilec jest niezwykle przydatny w produkcji instrumentów muzycznych, a dokładniej - skrzypiec.

"Specyficzny rodzaj zgnilizny drewna powodowany przez niektóre grzyby okazał się pozytywnie wpływać na parametry techniczne surowca wykorzystywanego do budowy instrumentu. Do przygotowania płyty dolnej z klonu eksperymentalnie wykorzystano m. in. drewno specjalnie zainfekowane przez Próchnilca długotrzonkowego, czy Zmiennoporka szklistego w przypadku świerkowej płyty górnej" - informują przedstawiciele Lasów Państwowych i dodają, że udowodniły to próby podczas których większość słuchaczy wskazała "grzybowe" skrzypce myśląc, że to legendarny Stradivarius.

Czy "palce umarlaka" są jadalne?

Próchnilce są dość pospolitymi grzybami, które występują w całym kraju. Można je znaleźć zarówno na terenach leśnych jak i w miejskich parkach. Nie są one grzybami trującymi, jednak zdecydowanie można je zaliczyć do niejadalnych. Dlaczego? Ich miąższ jest twardy, włóknisty, a nawet często przypomina swoją strukturą drewno, co sprawia, że jego spożycie nie należy do przyjemności.

