Nieprzytomny senior leżał na chodniku. Zamiast do szpitala, trafił do celi

Dosłownie w ciągu kilku sekund życie mieszkańca Barlinka wywróciło się do góry nogami. Postanowił on zaufać swojemu szczęściu i w punkcie Lotto przy ulicy Żabiej wypełnił kupon w grze "Ekstra Pensja", wydając na niego trochę drobnych. I udało się! Podczas losowania w poniedziałek, 1 lipca padły dokładnie takie same liczby jak na należącym do niego kuponie, czyli 9, 11, 12, 31, 34 oraz 1. Od teraz, co miesiąc będzie otrzymywał pensję w wysokości 5 tysięcy złotych - i to przez najbliższe 20 lat! O takich pieniądzach, na dodatek wypłacanych regularnie, wielu z nas może tylko pomarzyć.

Jak grać w Ekstra Pensję?

Pojedynczy zakład kosztuje 5 zł. Grasz o 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Dopłacając złotówkę do zakładu, grasz w Ekstra Premii o 100 000 zł wypłacane od razu.

Wygrywasz już przy trafieniu 2 z 35 liczb, a trafiając 5 z 35 i 1 z 4 wygrywasz główną wygraną - Ekstra Pensję w wysokości 5000 złotych miesięcznie przez 20 lat, a w Ekstra Premii 100 000 zł wypłacane od razu!

Losowania Ekstra Pensji i Ekstra Premii odbywają się codziennie o godzinie 22:00 i są transmitowane na żywo w Studiu LOTTO na antenie TVP Info i na stronie www.lotto.pl.

Sonda Wygrałeś kiedyś w LOTTO? Tak Nie