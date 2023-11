Puste półki w niemieckich sklepach

Polacy chętnie jeżdżą na zakupy do Niemiec. Dotyczy to nie tylko mieszkańców pogranicza, którzy licznie odwiedzają niemieckie miejscowości położone przy granicy, by kupić artykuły spożywcze, słodycze, piwo, karmę dla zwierząt czy kosmetyki, ale też osób z głębi kraju, którzy często pokonują setki kilometrów, by kupić tzw. "niemiecką chemię", czyli m.in. środki do prania, które zdaniem wielu, są niewiele droższe, jednak są dużo lepszej jakości niż polskie. Mimo trwających od kilku tygodni utrudnień spowodowanych wzmożonymi kontrolami na granicy, zainteresowanie zakupami w Niemczech nie słabnie.

W ostatnim czasie niemieckie media informują o niepokojącym zjawisku, jakim jest brak niektórych produktów na półkach popularnych sieci handlowych. Jak informuje branżowy portal handelsblatt.com, na sklepowych półkach brakuje mleka, sera, wędlin i owoców. Dotyczy to przede wszystkim takich znanych supermarketów jak Kaufland, Edeka, Rewe i Penny, ale problem zaczyna również dotykać innych sieci handlowych.

Jest źle, może być jeszcze gorzej

Przyczyną kłopotów z dostawami jest spór płacowy między firmami handlowymi i związkami zawodowymi, który trwa już od kilku miesięcy. Nic nie wskazuje, by sytuacja uległa poprawie. Wręcz przeciwnie. W związku z tym, iż rozmowy między stronami sporu zaplanowane są dopiero na 6 grudnia, problem może się pogłębić przed świętami Bożego Narodzenia, czyli w okresie wzmożonych zakupów. Wkrótce może zabraknąć nie tylko owoców i warzyw czy wędlin, ale także mrożonek, kosmetyków i papieru toaletowego.

Jak wygląda sytuacja na pograniczu?

Mimo, iż najgorzej jest obecnie w Nadrenii Północnej-Westfalii i Bawarii, nie jest wykluczone, że problem wkrótce nasili się również w pozostałej części kraju, w tym we wschodnich landach graniczących z Polską, czyli w Meklemburgii- Pomorzu Przednim, Brandenburgii i Saksonii. Aktualnie sytuacja w sklepach położonych przy granicy wydaje się stabilna, jednak polscy klienci muszą być gotowi na ewentualne niedogodności związane z zakupami.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Dalej