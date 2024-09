i Autor: KMP Szczecin Wskoczył do Odry. Na sumieniu miał więcej niż złamanie zakazu kąpieli

Będzie miał kłopoty

Szczecińscy policjanci otrzymali zgłoszenie do ratowników WOPR, dotyczące mężczyzny, który wskoczył do Odry w miejscu objętym zakazem kąpieli. Jak się później okazało, miał on na sumieniu dużo cięższe przewinienie, więc po kąpieli trafił do aresztu.