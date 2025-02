Autor:

Rozbój na 82-latku. Sprawcy uciekli na Śląsk

Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód zakończyła śledztwo w sprawie rozboju na 82-letnim mężczyźnie, go którego doszło w październiku ubiegłego roku w Szczecinie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko Mirosławowi Ch. i Pawłowi S.

- W skierowanym do sądu akcie oskarżenia prokurator oskarżył 57 letniego Mirosława Ch. i 45 letniego Patryka S. o to, że 17 października 2024 roku działając wspólnie i w porozumieniu, po uprzednim wdarciu się do mieszkania 82 letniego mężczyzny, a następnie posługując się środkiem obezwładniającym w postaci gazu pieprzowego oraz stosowanie wobec niego przemocy poprzez szarpanie i popychanie, w wyniku czego przewrócił się na podłogę, oraz poprzez jego podduszanie i grożenie mu pozbawieniem życia, doprowadzili go do stanu bezbronności, a następnie z kieszeni jego spodni zabrali w celu przywłaszczenia portfel, w którym znajdowały się dokumenty, karta kredytowa oraz pieniądze w kwocie 2000 zł - informuje prok. Łukasz Błogowski z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Obaj sprawcy następnie oddalili się z miejsca zdarzenia i wyjechali pociągiem na Śląsk. Następnego dnia(18.10.2024 r.) zostali zatrzymani przez policjantów w jednym z hosteli na terenie Katowic.

- W wyniku przeprowadzonego przeszukania u Mirosława Ch. ujawniono 440 złotych, a u Pawła S. kwotę 300 zł - dodaje prok. Łukasz Błogowski. - Prokurator zabezpieczył ujawnione u sprawców pieniądze, w celu orzeczenia ich zwrotu pokrzywdzonemu mężczyźnie.

Przyznali się i żałowali

W toku śledztwa obydwaj podejrzani, po kilkukrotnym złożeniu wyjaśnień, ostatecznie przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu i żałowali swojego zachowania.

Mirosław Ch. i Paweł S. byli dotychczas wielokrotnie karani. Dodatkowo, zachowanie Pawła S. prokurator zakwalifikował jako działanie w warunkach recydywy specjalnej typu podstawowego. Obaj mężczyźni trafili do aresztu.

Wkrótce sprawcy rozboju odpowiedzą za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości. Za zarzucane im przestępstwo grozi kara pozbawienia wolości od 2 do 15 lat.

