"Samorządowy Szlak Wodny" – nowa atrakcja turystyczna

Inicjatywa pod nazwą „Samorządowy Szlak Wodny”, ma na celu stworzenie atrakcyjnego połączenia wodnego przez Zalew Szczeciński, na trasie ze Szczecina, przez Nowe Warpno do Świnoujścia. Projekt realizowany jest we współpracy pięciu partnerów: Powiatu Polickiego, Województwa Zachodniopomorskiego, miasta Szczecin, miasta Świnoujście oraz Gminy Nowe Warpno.

„Samorządowy Szlak Wodny” to szansa na odkrycie piękna regionu z perspektywy wody, a także alternatywny sposób dotarcia nad morze. Trasa rejsu prowadzi ze Szczecina do Nowego Warpna i Świnoujścia, przez Odrę i Zalew Szczeciński. Podczas rejsu można podziwiać malownicze, często nieznane zakątki od strony wody. To idealna propozycja zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, którzy chcą spędzić czas w niecodzienny sposób i poznać uroki Pomorza Zachodniego.

Kiedy pierwszy rejs tramwajem wodnym i ile kosztują bilety?

Pierwszy rejs w ramach „Samorządowego Szlaku Wodnego” zaplanowano na 28 czerwca 2025 roku. Znamy już wstępny harmonogram rejsów, które będą odbywać się w letnie weekendy:

Szczecin - Nowe Warpno - 7:00-9:00

Nowe Warpno - Świnoujście - 9:20-10:50

Świnoujście - Nowe Warpno - 11:10-12:40

Nowe Warpno - Świnoujście - 16:00 - 17:30

Świnoujście - Nowe Warpno - 17:50 - 19:20

Nowe Warpno - Szczecin - 19:40 - 21:40

Normalny bilet na rejs ze Szczecina do Nowego Warpna będzie kosztował 50 zł, ulgowy - 40 zł. Za bilet ze Szczecina do Świnoujścia zapłacimy 70 zł (bilet ulgowy - 60 zł). Rejs między Świnoujściem i Nowym Warpnem będzie kosztował 40 zł (bilet ulgowy 30 zł). Nieco tańsze będą bilety w obie strony. Wprowadzone zostaną również bilety rodzinne.

Gdzie kupić bilety na rejsy do Nowego Warpna i Świnoujścia?

Wkrótce uruchomiona zostanie dedykowana strona internetowa projektu, za pośrednictwem której będzie można zakupić bilety. Będą one również dostępne bezpośrednio na pokładzie statku.

Quiz. Co jest "naj" nad Bałtykiem? Pytanie 1 z 10 Najwyższa latarnia morska w Polsce znajduje się... w Ustce w Świnoujściu w Jastarni Następne pytanie

Nowe Warpno. Miasteczko na końcu świata Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.