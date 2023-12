Pani Anita stworzyła coś wyjątkowego! Tutaj wyślesz list do Świętego Mikołaja. Spodziewaj się odpowiedzi!

Pojawienie się wilków może oznaczać szkody w gospodarstwie. Głodne drapieżniki, w poszukiwaniu pożywienia, nie tylko potrafią buszować w śmietnikach, ale też mogą atakować zwierzęta hodowlane. W ostatnim czasie na terenie gminy Mieszkowice doszło do kilku sytuacji, gdy wilki zbliżyły się do zabudowań, powodując szkody.

Urząd Miejski w Mieszkowicach informuje, by zgłaszać przypadki pojawienia się wilków. Można to zrobić osobiście w pok. 22, telefonicznie pod numerem 914666926 lub mailowo: gmina@mieszkowice.pl.

Urzędnicy informują również, co robić aby zminimalizować ryzyko pojawienia się wilków w otoczeniu. Mianowicie nie należy zostawiać resztek jedzenia w lasach, a domowe odpady należy przechowywać w szczelnych i zamkniętych pojemnikach. Dodatkowo należy zamykać bramy prowadzące do posesji. Podczas spacerów należy również trzymać psy na smyczy

Jak należy zachować się w sytuacji, gdy na swojej drodze spotkamy wilka? Zawsze należy pamiętać, że jest to dzikie zwierzę i może zachować się nieobliczalnie. Dlatego nie wolno zbliżać się do wilka, a najlepiej spokojnie i powoli wycofać się, nie odwracając się do zwierzęcia tyłem, bez wykonywania jakichkolwiek gwałtownych gestów i krzyków. Nie należy też uciekać, gdyż zwierzę instynktownie może rzucić się w pogoń.

Obecność wilków na Pomorzu Zachodnim jest zjawiskiem zupełnie naturalnym. Warto również pamiętać, że są one gatunkiem chronionym.

