Gdy w listopadzie 2021 roku zawaliła się część ściany 25-metrowej pływalni Szczecińskiego Domu Sportu, ostatecznie zdecydowano o rozbiórce wysłużonego basenu i zastąpieniu go nowym obiektem, który będzie spełniał obecne normy. Podobną decyzję podjęto w sprawie sąsiedniej, wysłużonej hali sportowej. W grudniu 2023 roku rozpoczęły się prace rozbiórkowe. Oba budynki zostały zrównane z ziemią, a w ich miejscu rozpoczęła się budowa nowego kompleksu sportowego.

Obecnie w miejscu wyburzonych budynków hali sportowej i basenu stoją już nowe. Obecnie trwa montaż konstrukcji dachu nad halą basenową, która wykonana jest z dźwigarów dwutrapezowych z drewna klejonego warstwowo, opartych na słupach żelbetowych. Całą konstrukcję usztywniają tężniki z drewna klejonego oraz prętowe stężenia połaciowe. Długość pojedynczego dźwigara to 31,3 m.

Montaż konstrukcji dachu hali basenowej to jednak nie jedyne zmiany w ostatnim czasie na budowie SDSu. Nad halą sportową jest już zamontowane pokrycie dachu, co oznacza, że wykonawca zbliża się do zamknięcia obiektu.

Jak będzie wyglądał nowy SDS?

W ramach inwestycji powstaje nowy basen oraz większa hala sportowa. Basen będzie miał 30 m długości, z lokalnym przegłębieniem. Powstanie również m.in.: pomieszczenie ratowników, sanitariaty i magazyn. Z kolei hala sportowa zostanie dostosowana do współczesnych wymogów licencyjnych, będzie zatem nieco wyższa i większa niż dotychczas istniejąca. Dzięki dużej kubaturze, oprócz rozgrywek sportowych będzie można w niej organizować wydarzenia w postaci koncertów. W budynku znajdą się również dwie sale bokserskie, a także zaplecze szatniowo-socjalne. Obiekt zostanie wyposażony ponadto w trybuny dla widowni.

W nową zabudowę wkomponowane zostaną elementy po starym obiekcie. Cały kompleks będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W nowym SDS-ie zainstalowana zostanie technologia mająca wpływ na ograniczenie kosztów użytkowania. Technologia wody basenowej pozwoli odzyskać do 75 procent wód popłucznych. Ponadto wykonana zostanie instalacja odzysku ciepła z wód zrzucanych z technologii basenowej. Do budowy wykorzystane zostaną elementy spełniające aktualne normy w zakresie ograniczania utraty ciepła z budynku. Obiekt będzie wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Prace powinny zakończyć się w 2026 roku. Warta blisko 109 milionów inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 65 mln zł z Programu Inwestycji Strategicznych.

SDS - miejsce z historią

Zaprojektowany przez architekta Mariana Rąbka, zbudowany w latach 60. nowoczesny kompleks sportowy u zbiegu ulic Wąskiej i Felczaka był rozpoznawalnym miejscem w Szczecinie. Mieściła się tutaj hala sportowa, kryty 25-metrowy basen, hotel dla sportowców, a także basen zewnętrzny, który kilkanaście lat temu został zastąpiony nowoczesną krytą pływalnią Floating Arena. W 1970 roku ówczesny Wojewódzki Dom Sportu zdobył tytuł "Mistera 25-lecia" w plebiscycie organizowanym przez „Kurier Szczeciński” oraz szczeciński oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich.

