Wielkanocny przystanek blisko Szczecina. Mieszkanki Moczył znów zaskakują

Wielkanocny przystanek w Moczyłach zachwyca

To nie jest pierwszy tego typu projekt w wykonaniu kreatywnych mieszkanek Moczył. Wcześniej zajmowały się już przystrajaniem tego samego przystanku, przygotowując dekoracje nawiązujące choćby do magii świąt Bożego Narodzenia czy też klimatu Walentynek, rozsławiając niewielką wieś nad Odrą na całą Polskę.

Przystanek zachwyca wiosennymi kwiatami, wielkanocnymi pisankami, nie zabrakło również baranka. Oczekiwanie na autobus w tak pięknym otoczeniu staje się niewątpliwie dużo przyjemniejsze, nawet gdy dojdzie do opóźnień na trasie.

Do kiedy można podziwiać wielkanocny przystanek?

Wielkanocny przystanek w Moczyłach pozostanie dłużej niż tylko na święta. Jak przyznała w rozmowie z Radiem ESKA jedna z autorek, Pani Magda Riedel, atrakcje można podziwiać do końca kwietnia.

Co będzie następne? Kreatywność nie zna granic

Wiele wskazuje na to, że to wcale nie koniec ich artystycznych działań w tej przestrzeni. Bardzo prawdopodobne jest, że w zbliżającym się sezonie letnim przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Moczyłach zaprezentują zupełnie nową, wakacyjną aranżację tego miejsca. Z pewnością czeka nas jeszcze niejedno pozytywne zaskoczenie.

