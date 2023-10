i Autor: KoolShooters / CC0 / pexels.com Wiele osób robi to na cmentarzu. Nie wszyscy wiedzą, że nie zawsze jest to legalne!

Warto o tym pamiętać

Wiele osób robi to na cmentarzu. Nie wszyscy wiedzą, że nie zawsze jest to legalne

Zbliża się czas, w którym częściej niż w innych porach roku odwiedzamy cmentarze. W październiku wiele osób przychodzi na groby swoich bliskich nie tylko po to, by ich powspominać, ale też żeby przygotować się do zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych. Gruntowne porządki, czyszczenie grobów, a nawet drobne prace remontowo-budowlane to w październiku dość częsty obrazek. Wiele osób decyduje się również na pewne rozwiązanie, które jest bardzo praktyczne, jednak nie zawsze musi być zgodne z obowiązującymi przepisami. O co chodzi?