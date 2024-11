Gdzie jest zaginiona Beata Klimek? Rodzina bierze sprawy we własne ręce i ma poparcie policji

Najbardziej znanymi sieciami dyskontów typu non-food w Polsce są obecnie: Pepco, Kik, Dealz, Action i Tedi. Ostatnio na polski rynek weszły również takie marki jak Woolworth czy Mr DIY. Mimo rosnącej konkurencji, popularność tych sklepów nie słabnie, gdyż w ofercie każdego z nich każdy może znaleźć coś dla siebie.

Co najczęściej kupujemy w tego typu sklepach? Wszystko zależy od potrzeb, a także od promocji, a te pojawiają potrafią zaskoczyć. Artykuły gospodarstwa domowego czy elektronikę można kupić często za przysłowiowe grosze. W ofercie są też tekstylia w modnych wzorach, świece czy ramki do zdjęć.

Dużą popularnością cieszą się też produkty sezonowe. Obecnie niemal we wszystkich placówkach znajdziemy ogromny wybór dekoracji świątecznych, lampek choinkowych i innych artykułów związanych z Bożym Narodzeniem. Niskie ceny i atrakcyjny wygląd sprawiają, że klienci kupują ogromne ilości, by przystroić swoje mieszkania. W innych porach roku znajdziemy tu również artykuły przydatne w ogrodzie - narzędzia, dekoracje, a nawet nasiona roślin.

W dyskontach non-food zaopatrują się również majsterkowicze i miłośnicy rękodzieła. Narzędzia, farby, kleje, akcesoria, elementy dekoracyjne i inne drobiazgi, z których przy odrobinie kreatywności można stworzyć niepowtarzalne rzeczy, cieszą się sporym zainteresowaniem wszystkich pasjonatów DIY.

Action otwiera sklepy w Szczecinie i Policach

Wkrótce miłośnicy zakupów ze Szczecina i Polic zyskają kolejne miejsca, w których będą mogli polować na promocje i wydawać pieniądze. Tym razem z dobrymi wiadomościami dla zakupoholików przychodzi sieć Action. Jeszcze w listopadzie zostaną otwarte dwa nowe sklepy tej firmy.

Jako pierwszy zostanie otwarty sklep w Policach, przy ul. Wyszyńskiego, który zajmie powierzchnię 896 metrów kwadratowych. To pierwszy sklep Action w tym mieście. Jego otwarcie nastąpi w sobotę, 23 listopada.

Zaledwie kilka dni później, w czwartek, 28 listopada, zostanie otwarty szósty sklep Action w Szczecinie. Sklep przy ul. Polickiej będzie miał ponad 1000 metrów kwadratowych.

- Otwierając kolejne sklepy w Polsce, tym razem w Policach i Szczecinie, jesteśmy o krok dalej w rozwoju Action w naszym kraju. Jesteśmy przekonani, że nowi klienci z przyjemnością będą odkrywać nasz stale zmieniający się asortyment w najniższej cenie - komentuje Paweł Essel, Dyrektor Generalny Action w Polsce. - Wybierając lokalizację nowych sklepów, zwracamy uwagę na to, gdzie będą się znajdować. Dobry dojazd, wygodny parking, a także bliskość centrum miasta lub znanego już centrum handlowego sprawiają, że nasze sklepy wyróżniają się atrakcyjną lokalizacją, często znaną i lubianą przez okolicznych mieszkańców.

Nowe sklepy w Szczecinie i Policach będą czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00, a w niedziele handlowe od 10:00 do 20:00.

