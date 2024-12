Wzmożone patrole na drogach

Policjanci będą przede wszystkim widoczni na wylotówkach i trasach szybkiego ruchu, w miejscach newralgicznych i tych, w których może dochodzić do łamania przepisów. Funkcjonariusze będą kontrolowali prędkość kierowców, a także stan techniczny samochodów. Dlatego też najlepiej sprawdzić jeszcze przed wyruszeniem w podróż, czy auto jest przygotowane do jazdy. Odpowiedzialny kierowca powinien zwrócić uwagę na to, czy wszystkie światła są sprawne, czy pojazd ma ważne badania techniczne i czy wszystkie płyny w pojeździe są uzupełnione. Policjanci ruchu drogowego będą używać do kontroli także radiowozów nieoznakowanych z wideorejestratorami. Ponadto w te święta, tak jak i w latach ubiegłych, nie będzie żadnego pobłażania dla tych, którzy wsiądą za kierownicę pod wpływem alkoholu.

"Planując podróż samochodem, uwzględnijmy możliwe utrudnienia, warunki atmosferyczne i zapewnijmy sobie odpowiednio dużo czasu na dojazd na miejsce. Pamiętajmy, by w trakcie dłuższej jazdy robić co najmniej kilkunastominutowe przerwy. Zatrzymujmy się zawsze w bezpiecznych miejscach – na wyznaczonych parkingach, przy motelach czy na stacjach paliw"

- apeluje policja.

Zabezpiecz mieszkanie przed kradzieżą!

Zostawiając nasze domy lub mieszkania puste, trzeba pamiętać, aby zabezpieczyć kurki z gazem i wodą. Należy również sprawdzić czy drzwi i okna (w budynkach wolnostojących również dachowe i piwniczne) są zamknięte, aby nie stwarzać dogodnych warunków ewentualnym złodziejom. Warto pomyśleć o zainstalowaniu alarmu, a jeżeli istnieje taka możliwość, poprosić sąsiadów, aby zerkali na nasze mieszkanie i reagowali, kiedy zauważą coś niepokojącego. W przypadku częstych wyjazdów warto również rozważyć wynajęcie skrytki depozytowej, w której będziemy mogli deponować niewielkie przedmioty wartościowe, np. biżuterię, papiery wartościowe itp. oraz gotówkę.

Bądź ostrożny podczas podróży!

Podczas podróży środkami komunikacji publicznej pilnujmy naszych bagaży oraz najcenniejszych rzeczy. W miejscach takich jak dworce czy przystanki zwracajmy szczególną uwagę na bagaże pozostawione bez opieki. Za każdym razem, gdy takowy zauważymy, reagujmy i informujmy o tym służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Podróżując koleją, unikajmy pustych przedziałów oraz towarzystwa osób, które wzbudzają nasze obawy. Nigdy nie jedzmy i nie pijmy produktów, którymi częstują nas nowo poznani towarzysze podróży. Starajmy się nie spać.

Przedmioty wartościowe najbezpieczniej jest trzymać przy sobie bądź w torbie pozostającej w zasięgu wzroku. Podczas podróży lub przemieszczania się komunikacją miejską, starajmy się nie pozostawiać bagażu bez opieki, ponieważ grozi to nie tylko utratą naszego mienia, ale również może spowodować wszczęcie alarmu przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Policja apeluje również, by zachować ostrożność w takich miejscach jak: dworce, przystanki, centra handlowe, targi, sklepy, jarmarki, gdzie można być narażonym na kradzież. Kieszonkowcy najczęściej wykorzystują tłok i nasze rozkojarzenie. Robiąc zakupy pamiętajmy, aby nie przechowywać dokumentów, pieniędzy czy telefonów komórkowych w tylnych kieszeniach spodni, w zewnętrznych kieszeniach płaszcza, czy kurtki. Jeśli mamy przy sobie większą kwotę pieniędzy, nie trzymajmy jej w jednym miejscu i zawsze starajmy się chować pieniądze w wewnętrznych kieszeniach odzieży.

Płacąc za zakupy nie pokazujmy całej zawartości portfela, najbezpieczniej mieć wcześniej odliczoną kwotę pieniędzy. Nie zapisujmy numeru PIN na karcie płatniczej, nie eksponujmy go również w widocznym miejscu. Trzymajmy swoją torebkę lub plecak z przodu, zamknięciem do siebie. Klucze do mieszkania nośmy w innym miejscu niż dokumenty z adresem, ponieważ złodziej może okraść nasze mieszkanie. Zwracajmy uwagę na zamieszanie w sklepie, autobusie czy hali targowej.