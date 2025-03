Wełniana rewolucja w Twoim domu: Agnella, producent dywanów świętuje 50-lecie z nową kolekcją “House_Loves”

Polacy boją się go jak ognia, a Niemcy robią to od lat i są zadowoleni. Nowy obowiązek wkrótce także u nas

To nie jest takie trudne

Agnella: 50 lat tradycji i pasji

Od pół wieku Agnella tworzy dywany, które zdobią domy i przestrzenie publiczne, łącząc pokolenia miłośników piękna i jakości. Firma, pielęgnując tradycję rzemiosła, nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań, by sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów.

i Autor: materiały prasowe

Nowa Kolekcja Dywanów „House_Loves” – Karolina Zagrodzka x Agnella

Po sukcesie pierwszej współpracy, Agnella ponownie połączyła siły z utalentowaną projektantką, Karoliną Zagrodzką, aby stworzyć kolekcję „House_Loves”. To hołd dla miłości do detali i harmonii, które Karolina Zagrodzka wkłada w każdy projekt. Kolekcja wyróżnia się subtelnym podejściem do klasycznych wzorów, które zostały przełożone na nowoczesny, ale ponadczasowy język formy.

i Autor: materiały prasowe

Wzory inspirowane są różnorodnymi stylami, od minimalistycznych linii po delikatne geometryczne kompozycje, które wnoszą elegancję i przytulność do każdego wnętrza. Ogromnym wsparciem technicznym i wykonawczym w projekcie była Agnieszka Wojtal, projektantka z ramienia Agnelli, której doświadczenie pozwoliło na połączenie estetyki artystycznej z precyzyjnym rzemiosłem. Wzory, które zostały zaprezentowane w tej kolekcji, wyróżniają się geometrycznymi kształtami oraz subtelnymi liniami, które tworzą harmonijną całość. Takie rozwiązanie pozwala na łatwe dopasowanie dywanów do różnych przestrzeni, zarówno w salonach, jak i sypialniach czy biurach. Wysoka jakość materiałów, z jakich wykonane są te produkty, zapewnia nie tylko elegancki wygląd, ale również trwałość i komfort użytkowania.

Dywany z kolekcji „House_Loves” charakteryzują się wysoką jakością i niezwykłą finezją wykonania, dzięki wykorzystaniu wełny nowozelandzkiej. Kolekcja jest dostępna w wybranych sklepach oraz online.

i Autor: materiały prasowe

Pozytywne właściwości wełny: Dlaczego kochamy dywany wełniane?

Wełna to materiał o wyjątkowych właściwościach, które od wieków doceniane są w przemyśle tekstylnym. Dywany wełniane to synonim komfortu, trwałości i naturalnego piękna. Dlaczego warto wybrać dywan wełniany?

Komfort dla zmysłów: Wełna znakomicie pochłania dźwięki, tworząc w pomieszczeniu atmosferę spokoju i relaksu. Jest ponad 10 razy skuteczniejsza w tłumieniu hałasu niż inne pokrycia podłogowe.

Wełna znakomicie pochłania dźwięki, tworząc w pomieszczeniu atmosferę spokoju i relaksu. Jest ponad 10 razy skuteczniejsza w tłumieniu hałasu niż inne pokrycia podłogowe. Czyste powietrze w Twoim domu: Dywan wełniany przyciąga kurz i zatrzymuje go na powierzchni, co ułatwia jego usunięcie. Dodatkowo, dzięki właściwościom higroskopijnym, reguluje wilgotność powietrza i zapobiega rozwojowi pleśni, grzybów i roztoczy.

Dywan wełniany przyciąga kurz i zatrzymuje go na powierzchni, co ułatwia jego usunięcie. Dodatkowo, dzięki właściwościom higroskopijnym, reguluje wilgotność powietrza i zapobiega rozwojowi pleśni, grzybów i roztoczy. Ponadczasowa jakość: Dywany wełniane to inwestycja na lata. Wykonane z najwyższej jakości wełny, zachowują swój wygląd i właściwości przez długi czas.

Dywany wełniane to inwestycja na lata. Wykonane z najwyższej jakości wełny, zachowują swój wygląd i właściwości przez długi czas. Z szacunku do natury: Agnella dba o środowisko naturalne, wykorzystując w swoich kolekcjach wełnę pochodzącą z Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Niebarwione włókna są w pełni biodegradowalne, a proces produkcji dywanów minimalizuje zużycie wody i energii.

i Autor: materiały prasowe

Z okazji Dnia Kobiet…

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet, Agnella pragnie złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom! Niech Wasze domy będą pełne ciepła, harmonii i piękna, a dywany Agnella niech umilają każdy dzień, otulając Was komfortem i elegancją. Niech każdy krok stawiany na miękkim, wełnianym dywanie przypomina Wam o sile, pięknie i niezależności.

i Autor: materiały prasowe

Odkryj świat Agnelli i znajdź dywan, który opowie Twoją historię!

www.agnella.pl