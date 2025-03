Marlena wyszła z domu w walentynki i przepadła. Czeka na nią córeczka Lenka

Polacy boją się go jak ognia, a Niemcy robią to od lat i są zadowoleni. Nowy obowiązek wkrótce także u nas

Zaginęła Marlena Suchodolska. Kobieta choruje neurologicznie

14 lutego po godzinie 18.00 Marlena Suchodolska zostawiła córkę pod opieką rodziców i wyszła z domu.Jak przekazała jej mama, kobieta mówiła, że idzie do sklepu. Później przepadła bez wieści. Jej 2,5-letnia córeczka Lenka została pod opieką dziadków. Nie wzięła ze sobą dokumentów, pieniędzy ani telefonu.

Tata pani Marleny, najpierw szukał córki na własną rękę, później zawiadomił policję. 37-letnia Marlena ma chorobę Huntingtona, tak zwaną pląsawicę.

14 lutego przed godziną 19.00 idącą ulicą kobietę zarejestrowała kamera znajdująca się na jednym z lokali gastronomicznych. Na nagraniu widać, jak kobieta spacerkiem, bez pośpiechu, bez większego zdenerwowania idzie w stronę, gdzie też trop złapały psy. Doprowadziły śledczych nad Regę, ale trop urwał się w pobliżu mostu kolejowego.

Poszukiwania kobiety prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gryficach i Posterunku Policji w Płotach.

Rysopis zaginionej Marleny Suchodolskiej. Policja podała szczegóły

Zaginiona ubrana była w czarną kurtkę znapisem "4F", spodnie jeansowe z charakterystycznym przetarciem na kolanie, buty koloru jasnego typu traper, , czarną czapkę z jasnym napisem z przodu "CK".

Kobieta nie posiada przy sobie telefonu ani dokumentów.

Rok urodzenia: 1988

Wzrost: około 175 cm

Waga: około 50 kg

Rysopis kobiety:

SYLWETKA: bardzo szczupła

WŁOSY: długie, jasny blond, proste

NOS: normalny

USZY: normalne

OCZY: niebieskie

Znaki szczególne; tatuaż na lewej ręce tj. na przedramieniu od wewnętrznej strony ręki.

Jednostka policji prowadząca poszukiwania KPP Gryfice Wydział Kryminalny, ul. Mickiewicza 19, 72 - 300 Gryfice/PP w Płotach

Osoby, które mają wiedzę o miejscu przebywania osoby przedstawionej na fotografii proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Gryficach pod nr tel 47 78 22 512 lub 511, albo pod nr tel 112.

Apel w mediach społecznościowych opublikowali także bliscy kobiety. Poprosili o udział w kolejnych poszukiwaniach zaginionej kobiety. Przeszukiwane mają być trudno dostępne, podmokłe tereny leśne. "Dnia 09.03.2025 (Niedziela) o godz.09.00 rozpoczynamy kolejny etap poszukiwań Marleny Suchodolskiej — Płoty (zachodniopomorskie). Ze względu na charakter poszukiwań prosimy o wsparcie w poszukiwaniach osób, które dobrze radzą sobie w terenie. W lesie panują trudne warunki. Prosimy o zaopatrzenie się w odzież adekwatną do pracy w terenie leśnym, podmokłym i trudno dostępnym, zabierz także drobny prowiant, latarki, naładuj maksymalnie telefon. Na miejscu odbędzie się szkolenie i odprawa. Zabierzcie swoich znajomych. Lokalizacja to wejście do parku Miejskiego (ul. Koszalińska) dokładne miejsce: https://maps.app.goo.gl/M1onCTMMMXn958nU8" - czytamy w poście w mediach społecznościowych.

Źródło: TVP Szczecin, SE.pl

