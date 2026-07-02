Pogoda w Szczecinie: 3-5 lipca

Mieszkańcy Szczecina w najbliższy weekend doświadczą różnych warunków pogodowych. Prognozy wskazują, że aura będzie się stopniowo zmieniać – od pogodnego, choć wietrznego piątku, przez pochmurną, ale ciepłą sobotę, aż po deszczową i chłodniejszą niedzielę. Najwyższa temperatura sięgnie 23 stopni, ale ostatni dzień weekendu przyniesie odczuwalne ochłodzenie.

Piątek: wietrzny, ale pogodny początek weekendu

Początek weekendu w Szczecinie zapowiada się dość przyjemnie, choć z jednym istotnym akcentem. Na niebie pojawi się niewiele chmur, a temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 23 stopni Celsjusza. Noc będzie cieplejsza niż w pozostałe dni, z temperaturą minimalną na poziomie około 16 stopni. Charakterystycznym elementem aury będzie jednak dość silny wiatr, którego średnia prędkość osiągnie około 7 m/s. Możliwe są też symboliczne opady deszczu.

Sobota: najcieplej, ale pod chmurami

Sobota okaże się najcieplejszym dniem weekendu w Szczecinie, z temperaturą maksymalną dochodzącą do 23 stopni. Mimo to niebo będzie w dużej mierze zasłonięte przez chmury. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów deszczu. Wiatr wyraźnie osłabnie w porównaniu do piątku, a jego prędkość spadnie do około 5 m/s. Noc przyniesie ochłodzenie – termometry wskażą około 13 stopni.

Niedziela: ochłodzenie i deszcz na koniec weekendu

Ostatni dzień weekendu przyniesie wyraźne załamanie pogody. Niedziela będzie najchłodniejsza – temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy 21 stopni. Niebo pozostanie pochmurne, a dodatkowo pojawią się słabe, ale odczuwalne opady deszczu. Wiatr będzie już znacznie słabszy, wiejąc z prędkością około 4-5 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najzimniejsza w trakcie weekendu, z temperaturą spadającą do około 12-13 stopni.

Jak spędzić weekend w Szczecinie?

Sobota, jako najcieplejszy i bezdeszczowy dzień, będzie najlepszym momentem na spędzanie czasu na zewnątrz. Mimo dużego zachmurzenia, pogoda pozwoli na dłuższe spacery po mieście czy wypoczynek w parkach. Wietrzny piątek również nie wyklucza aktywności, choć może być mniej komfortowy. Z kolei deszczowa niedziela skłania raczej do zaplanowania wizyt w miejscach zadaszonych, takich jak galerie czy muzea, lub po prostu spędzenia czasu w domowym zaciszu.

Dane pogodowe: OpenWeather