Pogoda w Szczecinie na weekend 3-5 lipca

Początek weekendu w Szczecinie zapowiada się dynamicznie. Już w piątek, 3 lipca, mieszkańcy odczują dość silny wiatr, którego prędkość osiągnie około 7 m/s. Niebo będzie częściowo zasłonięte chmurami, a prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie około 22 stopni Celsjusza, natomiast nocą spadnie do około 15°C. Tego dnia mogą pojawić się również przelotne opady deszczu, jednak nie powinny być one intensywne.

Sobota najcieplejszym dniem weekendu

Sobota, 4 lipca, przyniesie wyraźną poprawę i będzie najcieplejszym dniem weekendu w Szczecinie. Termometry pokażą nawet 23 stopnie Celsjusza, co stworzy przyjemne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak najchłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 13 stopni. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 5 m/s. Mimo że na niebie pojawi się duże zachmurzenie, ryzyko opadów będzie minimalne.

Wyraźna zmiana pogody w niedzielę

Niestety, końcówka weekendu przyniesie załamanie aury. W niedzielę, 5 lipca, pogoda w Szczecinie zmieni się diametralnie. Nadejdzie ochłodzenie, a temperatura maksymalna spadnie do około 20 stopni Celsjusza. Co więcej, będzie to deszczowy dzień – prognozowane są słabe, ale odczuwalne opady deszczu. Wiatr będzie już znacznie słabszy niż w piątek, wiejąc z prędkością nieprzekraczającą 5 m/s, jednak to właśnie deszcz zdominuje aurę tego dnia.

Jak spędzić weekend w Szczecinie?

Zmienna pogoda sugeruje, by plany na weekend dobrze przemyśleć. Sobota, z najwyższą temperaturą i niewielkimi opadami, wydaje się idealnym dniem na aktywności na świeżym powietrzu. Mimo zachmurzenia, aura będzie sprzyjać spacerom czy spędzaniu czasu w miejskich parkach. Z kolei piątkowy, silniejszy wiatr może być nieco uciążliwy. Niedziela, z powodu deszczu i niższej temperatury, może być dobrą okazją do nadrobienia zaległości w domu, odwiedzenia miejsc pod dachem lub krótkiego spaceru z parasolem.

Dane pogodowe: OpenWeather