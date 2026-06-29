Wczoraj piekielny żar, dziś miasto pod wodą! Dramat mieszkańców Gryfina [ZDJĘCIA]

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-06-29 19:41

  Jeszcze wczoraj Gryfino zmagało się z rekordowym upałem, a dziś mieszkańcy walczą z zalanymi ulicami i posesjami. Nad miastem przeszła potężna ulewa, która w kilkadziesiąt minut zamieniła drogi w rwące potoki. Strażacy odbierają kolejne zgłoszenia, a IMGW ostrzega, że gwałtowne burze mogą pojawić się także w innych regionach kraju.

Pogodowy armagedon nad Polską! Po rekordowym upale przyszły gwałtowne ulewy. Miasto znalazło się pod wodą

Pogoda nie odpuszcza Polakom! Najpierw afrykański żar i temperatury sięgające niemal 40°C, a chwilę później gwałtowne burze z gradem. Po najgorętszym weekendzie czerwca i pobiciu rekordu najwyższej temperatury w historii Polski — 40,5°C w cieniu w Słubicach — przyszedł czas na kolejne ekstremalne zjawiska pogodowe.

Jednym z najbardziej dotkniętych miejsc okazało się Gryfino w województwie zachodniopomorskim. W poniedziałek, 29 czerwca, spokojne i słoneczne jeszcze kilka godzin wcześniej miasto w krótkim czasie znalazło się pod wodą. Po południu nad miastem przeszła intensywna nawałnica połączona z ulewnym deszczem. W ciągu kilkudziesięciu minut wiele ulic zostało zalanych, a kierowcy mieli ogromne problemy z przejazdem przez miasto. W niektórych miejscach samochody niemal brodziły w wodzie.

Zalane zostały również posesje, piwnice i garaże. Silny wiatr powalił także drzewa, powodując kolejne utrudnienia. Strażacy nieustannie odbierają zgłoszenia i prowadzą interwencje związane z usuwaniem skutków nawałnicy. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne zdjęcia i nagrania pokazujące skalę zniszczeń oraz zalane ulice w różnych częściach Gryfina.

IMGW i RCB alarmują! Gwałtowne burze, ulewy i upały uderzą jednocześnie w Polskę

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na poniedziałek ostrzeżenia I, II i III stopnia przed burzami dla znacznej części Polski. Najgroźniejsza sytuacja prognozowana jest na zachodzie i południu kraju, gdzie mogą wystąpić ulewne opady deszczu sięgające lokalnie nawet 100 mm, porywy wiatru do 115 km/h oraz grad. W związku z niebezpiecznymi prognozami alert RCB trafił do mieszkańców 13 województw. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o unikanie otwartych przestrzeni, zabezpieczenie mienia i przygotowanie się na możliwe przerwy w dostawach prądu.

Jednocześnie niemal cały kraj pozostaje pod wpływem fali upałów. W wielu regionach obowiązują ostrzeżenia II i III stopnia, a termometry mogą pokazać od 35 do nawet 39 st. C. IMGW ostrzega również przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody i lokalnymi podtopieniami, wydając alerty hydrologiczne I stopnia dla większości kraju. Burze i upały mogą stworzyć wyjątkowo niebezpieczną mieszankę pogodową.

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Strażak w hełmie i mundurze z napisem STRAŻ używa motopompy do wypompowywania wody z zalanej posesji w Gryfinie, podczas gdy obok mężczyzna brodzi w wodzie przed garażami, przygotowując węże. O skutkach ulewy w Gryfinie przeczytasz więcej na naszym portalu.
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