Urzędomat stanął przed szczecińskim magistratem

Nowoczesne rozwiązanie dla mieszkańców Szczecina staje się faktem. Samoobsługowe urządzenie, które wkrótce pozwoli na szybki i wygodny odbiór dokumentów pojawiło się przed gmachem Urzędu Miasta.

Urzędomat ustawiono od strony ulicy Felczaka, tuż przy przystanku autobusowym, naprzeciwko Urzędu Skarbowego. Urządzenie wyposażone jest w 93 skrytki, które niebawem posłużą mieszkańcom do odbioru dokumentów wydawanych przez urząd.

Na początek dowody rejestracyjne

Na początku z nowego rozwiązania będzie można skorzystać przy odbiorze dowodu rejestracyjnego pojazdu. Będzie to dotyczyło prostych przypadków, gdy nie ma konieczności zwrotu dotychczasowego dokumentu. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu usług.

- Zasada działania urządzenia jest prosta i dobrze znana z popularnych automatów paczkowych - tłumaczy Dariusz Sadowski z biura prasowego szczecińskiego magistratu. - Po umieszczeniu dokumentu w skrytce, interesant otrzyma wiadomość SMS z kodem dostępu na numer telefonu wskazany we wniosku. Aby odebrać dokument, wystarczy wpisać w panelu urządzenia numer telefonu i kod, po czym skrytka otworzy się automatycznie. Odbiór będzie możliwy przez całą dobę, w ciągu 48 godzin od momentu umieszczenia przesyłki.

To mieszkańcy zdecydowali

Koszt inwestycji wyniósł niemal 160 tysięcy złotych. Zanim urządzenie zacznie działać, konieczne jest jeszcze zakończenie prac technologicznych i przyłączeniowych wewnątrz budynku magistratu. Pierwsi mieszkańcy będą mogli z niego skorzystać już za kilka tygodni.

Inwestycja jest jednym ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

