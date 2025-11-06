Ważne dokumenty jak paczki z Chin. Dzięki urzędomatowi będzie można uniknąć kolejek

Grzegorz Kluczyński
2025-11-06 7:42

Takie urządzenia kojarzone są przede wszystkim z zakupami w popularnym serwisie aukcyjnym czy na chińskich platformach oferujących tanie produkty. Jednak w tym urządzeniu, zamiast paczek, będzie można szybko i wygodnie odebrać dokumenty ze szczecińskiego magistratu - wygodnie i - co najważniejsze - bez oczekiwania w długich kolejkach.

Urzędomat przed szczecińskim magistratem

i

Autor: UM Szczecin/ Materiały prasowe
Urzędomat stanął przed szczecińskim magistratem

Nowoczesne rozwiązanie dla mieszkańców Szczecina staje się faktem. Samoobsługowe urządzenie, które wkrótce pozwoli na szybki i wygodny odbiór dokumentów pojawiło się przed gmachem Urzędu Miasta.

Urzędomat ustawiono od strony ulicy Felczaka, tuż przy przystanku autobusowym, naprzeciwko Urzędu Skarbowego. Urządzenie wyposażone jest w 93 skrytki, które niebawem posłużą mieszkańcom do odbioru dokumentów wydawanych przez urząd.

Na początek dowody rejestracyjne

Na początku z nowego rozwiązania będzie można skorzystać przy odbiorze dowodu rejestracyjnego pojazdu. Będzie to dotyczyło prostych przypadków, gdy nie ma konieczności zwrotu dotychczasowego dokumentu. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu usług.

- Zasada działania urządzenia jest prosta i dobrze znana z popularnych automatów paczkowych - tłumaczy Dariusz Sadowski z biura prasowego szczecińskiego magistratu. - Po umieszczeniu dokumentu w skrytce, interesant otrzyma wiadomość SMS z kodem dostępu na numer telefonu wskazany we wniosku. Aby odebrać dokument, wystarczy wpisać w panelu urządzenia numer telefonu i kod, po czym skrytka otworzy się automatycznie. Odbiór będzie możliwy przez całą dobę, w ciągu 48 godzin od momentu umieszczenia przesyłki.

To mieszkańcy zdecydowali

Koszt inwestycji wyniósł niemal 160 tysięcy złotych. Zanim urządzenie zacznie działać, konieczne jest jeszcze zakończenie prac technologicznych i przyłączeniowych wewnątrz budynku magistratu. Pierwsi mieszkańcy będą mogli z niego skorzystać już za kilka tygodni.

Inwestycja jest jednym ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Kontrowersyjna przemiana pomnika na szczecińskim cmentarzu
