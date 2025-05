Podczas 49. edycji kiermaszu ogrodniczego "Pamiętajcie o ogrodach", który odbywa się w dniach 17-18 maja na Wałach Chrobrego w Szczecinie, swoją ofertę prezentuje kilkudziesięciu wystawców z różnych stron Polski. Na stoiskach można kupić m.in. rośliny ozdobne, krzewy owocowe, cebulki kwiatów, ozdobne trawy, a nawet egzotyczne palmy.

Są też stoiska z małą architekturą ogrodową i akcesoriami, gdzie można kupić narzędzia ogrodnicze, środki ochrony roślin, a także ogrodowe meble, a nawet okazałe fontanny, które mogą stać się prawdziwą ozdobą przydomowej oazy zieleni.

Stałym elementem wydarzenia jest również kiermasz tradycyjnych produktów, gdzie do kupienia są m.in. wędliny, sery, miody i wiele innych przysmaków regionalnych, których nie znajdziemy nawet w najlepiej zaopatrzonych supermarketach.

"Pamiętajcie o ogrodach" to cykliczne wydarzenie, które odbywa się dwa razy w roku - wiosną i jesienią. To nie tylko okazja, by zaopatrzyć się w piękne rośliny, ale także zaznajomić się z najnowszymi trendami, poznać nowe gatunki i zaczerpnąć inspiracji do własnego - małego lub dużego - ogrodu.