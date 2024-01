Czy w Środę Popielcową trzeba iść do kościoła? Odpowiedź zaskakuje

Początek roku to czas, gdy wielu z nas przegląda kalendarz na najbliższe 12 miesięcy. Sprawdzamy m.in. w jaki dzień tygodnia mamy urodziny, kiedy jest szansa na długi weekend, jakiego dnia wypadają święta ruchome itd. Ciekawostką dotyczącą kalendarza na rok 2024 jest fakt, że 14 lutego obchodzimy nie tylko Walentynki, ale również pewne święto kościelne. Chodzi o Środę Popielcową. Czy ta kumulacja świąt jednego dnia oznacza, że katolicy zanim zaczną świętować Walentynki ze swoją drugą połówką, powinni wcześniej udać się do kościoła. Co na ten temat mówią Kościół i księża?

Jeśli chodzi o Środę Popielcową, wiele osób, w tym również wierzący, nie zdają sobie sprawy, że Kościół nakazuje zachowanie postu tego dnia. Walentynkowa kolacja z najbliższą osobą powinna być za tym dość skromna i wolna od mięsa. Zasada ta obowiązuje wszystkich katolików powyżej 14. roku życia. Jeśli chodzi o uczestnictwo we mszy świętej w Środę Popielcową, tutaj odpowiedź również może zaskakiwać. Katolicy nie mają obowiązku uczestniczenia we mszy w Środę Popielcową, ponieważ nie jest to święto nakazane, jak chociażby Boże Ciało, Wszystkich Świętych czy Boże Narodzenie. Księża zalecają jednak uczestnictwo we mszy świętej w Środę Popielcową z uwagi na pokutny charakter mszy.

Środa Popielcowa. Co to za święto?

W kalendarzu katolickim Środa Popielcowa pierwszy dzień wielkiego postu, przypadający 46 dni (40-dniowy okres postu po wyłączeniu niedziel) przed Wielkanocą. Jest to dzień pokuty − obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (od 14. roku życia) i post ścisły (między 18. a 60. rokiem życia), czyli ograniczenie liczby posiłków do dwóch lekkich i jednego do syta w ciągu dnia. Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. Obrzęd ten ma miejsce w czasie liturgii słowa po homilii i zastępuje akt pokuty. Kapłan ze złożonymi rękami zachęca najpierw wiernych, by zjednoczyli się z nim w modlitwie błagalnej o poświęcenie popiołu.

W 2025 roku Środa Popielcowa przypadnie znacznie później, bo 5 marca.

Walentynki - historia święta zakochanych

Walentynki to coroczne święto zakochanych, przypadające 14 lutego. Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego dnia. Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisane wierszem). 14 lutego stał się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami. Walentynki są obchodzone w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Północna i wschodnia Europa dołączyła do walentynkowego grona znacznie później.

