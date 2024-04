Do lata jeszcze daleko, a groźne zjawisko już przybiera na sile. Zostawiła swojego pupila na pewną śmierć!

Koszmarna fuszerka w inwestycji za miliony. Wygląda to fatalnie. "Jeden wielki bubel"

Kumulacja w Eurojackpot. Ile można wygrać w losowaniu 12.04.2024? To prawdziwa fortuna!

"Urzędowe" pustułki wróciły do gniazda. Jest już pierwsze jajko!

Polacy chętnie pracują w Niemczech

Pracowników z Polski znajdziemy w najróżniejszych branżach - od prostych prac fizycznych po wysokie stanowiska wymagające wykształcenia i wysokich kwalifikacji. Niektórzy wyjeżdżają za naszą zachodnią tylko do prac sezonowych, inni decydują się na przeprowadzkę na stałe, a jeszcze inni, którzy mieszkają blisko granicy, codziennie dojeżdżają do pracy w niemieckich miejscowościach.

Chociaż płaca minimalna w Niemczech wynosi obecnie 12,41 euro za godzinę, w wielu zawodach można liczyć na zdecydowanie większe zarobki. Minimalne stawki branżowe są bowiem regulowane odrębnymi przepisami na mocy porozumień ze związkami zawodowymi. Oznacza to, że nawet na początku kariery można zarobić dużo więcej niż ustawowe minimum.

Oni zarobią nawet 19,50 euro za godzinę

Duże powody do radości mają przedstawiciele grupy zawodowej, która u naszego zachodniego sąsiada jest dość licznie reprezentowana przez Polaków. Wielu obywateli naszego kraju podejmuje się pracy w placówkach ochrony zdrowia. Jest to szczególnie zauważalne na terenach przygranicznych, gdzie w klinikach i przychodniach znaczną część personelu stanowią obywatele Polski, zarówno mieszkający w Niemczech na stałe, jak i dojeżdżający do pracy z polskiego pogranicza. Od 1 maja zmienią się minimalne stawki dla pracowników branży medycznej.

Jak informuje portal polskiobserwator.de, podwyżek płac mogą spodziewać się m.in. pielęgniarki i asystenci medyczni. W przypadku pielęgniarek minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 14,15 euro do 15,50 euro, a wykwalifikowany asystent medyczny może liczyć na co najmniej 16,50 euro za godzinę pracy (wcześniej było to 15,25 euro).

Na najwyższe zarobki mogą jednak liczyć specjaliści w zawodzie asystent medyczny. Od 1 maja 2024 roku minimalna płaca dla przedstawicieli tego zawodu wyniesie aż 19,50 euro za godzinę. Dotychczas na tym stanowisku można było zarobić co najmniej 18,25 euro stawki godzinowej.

Podwyżka płacy minimalnej w Niemczech

Na podwyżki mogą również liczyć pracownicy, których nie dotyczy minimalna stawka branżowa. Stanie się to jednak dopiero w przyszłym roku. Od 1 stycznia 2025 r. płaca minimalna w Niemczech ma wynosić 12,82 euro za godzinę pracy.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Dalej