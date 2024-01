W tych zawodach zarobisz tysiące euro. Wcale nie musisz znać języka!

Emigracja zarobkowa nie jest w Polsce zjawiskiem nowym. Wiele osób, mimo licznych trudności, wyjeżdżało do pracy za granicą w czasach PRL. Polacy wyjeżdżali "za chlebem" również po przemianach ustrojowo-gospodarczych w 1989 roku. Jednak prawdziwy "boom" na zarabianie pieniędzy za granicą pojawił się po wejściu Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Podróżowanie stało się łatwiejsze, również formalności związane z podjęciem legalnego zatrudnienia stały się łatwiejsze. Niezmienny pozostał jednak jeden zasadniczy problem, czyli bariera językowa. Wiele osób wybierając się do pracy za granicą, nie zna języka danego kraju, co może być sporym utrudnieniem. Okazuje się jednak, że nie wszystkie zawody wymagają biegłej znajomości języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego czy hiszpańskiego. Czasem wystarczą jedynie podstawy, by móc się porozumieć, a co za tym idzie - podjąć pracę i zarabiać nawet kilka tysięcy euro miesięcznie.

W jakich zawodach można pracować za granicą bez znajomości języka lub znając zaledwie jego podstawy? Przykłady znajdziecie w poniższej galerii. Warto jednak wiedzieć, że im lepsza znajomość języków obcych, tym łatwiej poradzić sobie za granicą. To nie tylko ułatwienie w codziennym życiu, ale też szansa na lepszą i lepiej płatną pracę.

