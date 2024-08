Kumulacja rośnie. Ile można wygrać w Eurojackpot 16.08.2024? To naprawdę duża kasa!

Katedra św. Jakuba jest jednym z najbardziej cennych zabytków Szczecina, który wymaga ogromnych nakładów na jego utrzymanie. Od wielu lat w świątyni trwają prace remontowe, mające na celu przywrócić jej dawny blask. Obecnie prace toczą się na dachu gotyckiej budowli, gdzie miedziana blacha wymieniana jest na dachówkę. Rewitalizacji zostały również poddane zabytkowe witraże. To wszystko kosztuje.

Część środków przeznaczonych na remont świątyni pochodzi z datków od wiernych i turystów, którzy odwiedzają katedrę. Zbiórka funduszy prowadzona była za pomocą skarbonki, do której można było wrzucać monety i banknoty. Osób, które noszą przy sobie gotówkę jest jednak coraz mniej, więc i datki są coraz mniejsze. Dlatego pojawiło się rozwiązanie, z którego mogą korzystać zwolennicy płatności bezgotówkowych.

Klikasz, zbliżasz i gotowe

Przy wejściu do wnętrza kościoła stoi specjalne urządzenie, za pomocą którego można wesprzeć finansowo szczecińską bazylikę. Jego obsługa jest bardzo prosta. Na ekranie widnieją kwoty od 5 do 100 złotych. Wystarczy wybrać wysokość datku, a następnie zbliżyć kartę, smartfon lub zegarek do terminala płatniczego.

Czy "ofiaromat" zdobędzie uznanie wśród odwiedzających katedrę? Czas pokaże. To dostosowane do współczesnych realiów rozwiązanie niewątpliwie będzie ułatwieniem dla tych, którzy coraz rzadziej korzystają z gotówki, a chcieliby dołożyć symboliczną "cegiełkę" do jednego z najważniejszych zabytków w mieście i regionie.

Sonda Ile dajesz na tacę w kościele? do 2 zł 2-5 zł 5-10 zł 10-20 zł Powyżej 20 zł Nic