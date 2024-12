i Autor: Krajowa Administracja Skarbowa Starożytne monety w przesyłce ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Niecodzienna przesyłka

W paczce miały być żetony. Zamiast nich znaleziono monety sprzed dwóch tysięcy lat

W przesyłkach z zagranicy celnicy znajdują najróżniejsze przedmioty, jednak to, co odkryli w ostatnim czasie, okazało się ogromnym zaskoczeniem. Zgłoszona do odprawy celnej paczka ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich miała zawierać żetony. Tymczasem okazało się, że są to... starożytne monety sprzed dwóch tysięcy lat!