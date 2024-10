W czasach PRL to miejsce było znane w całej Polsce. Zobacz unikatowe zdjęcia targowiska na szczecińskim Turzynie!

Burmistrz odniósł się do tragedii w Lipianach. "Oferujemy wszelką pomoc"

W powojennym Szczecinie funkcjonowało kilka targowisk, jednak to Turzyn stał się tym najbardziej znanym. Działalność handlowa na placu u zbiegu al. Bohaterów Warszawy i 26 Kwietnia rozpoczęła się na początku lat 60. XX wieku. Handlowano tutaj przede wszystkim warzywami i owocami, ale także można było tutaj kupić zwierzęta hodowlane, a także różne przedmioty sprzedawane przez drobnych handlarzy.

Warzywa, owoce, jeansy i tureckie swetry

Było to również miejsce, gdzie w czasach PRL można było zaopatrzyć się w niedostępne w zwykłych sklepach towary z zachodu. Włoskie płaszcze ortalionowe, spodnie z prawdziwego jeansu czy tureckie swetry przywożone do kraju m.in. przez marynarzy lub osób pracujących na tzw. "kontrakcie". Były tu również dostępne inne, niekoniecznie legalne towary. Kto chciał, to wiedział, gdzie można było je nabyć.

Tutaj rozkwitał polski kapitalizm

Lata największej świetności tego miejsca przypadają jednak na przełom lat 80. i 90., gdy w Polsce rozpoczęła się transformacja ustrojowo-gospodarcza. Po upadku PRL rozkwitał kapitalizm i drobny handel z plandek rozłożonych na ziemi, łóżek polowych czy prowizorycznych straganów. W tym czasie targowisko rozrosło się do niebotycznych rozmiarów i objęło swoim zasięgiem tereny ówczesnej fabryki "Meratronik" i nowego targowiska hurtowego. Handel odbywał się również na części al. Bohaterów Warszawy, która nie była jeszcze dwujezdniową szeroką aleją. Wybór towarów był ogromy - od warzyw, owoców i artykułów spożywczych, poprzez ubrania, zabawki, meble, kasety magnetofonowe, po sprzęt RTV. To m.in. Turzyn był miejscem, gdzie wiele osób kupiło swojego pierwszego "jamnika", czyli dwukasetowu radiomagnetofon, albo wieżę stereo.

W tym czasie do Szczecina licznie przyjeżdżali turyści z Niemiec, dla których przystanek na Turzynie był "pozycją obowiązkową". Tutaj zaopatrywali się m.in. w dużo tańsze artykuły spożywcze, wyroby tytoniowe, a także odzież i inne artykuły przemysłowe, w tym również słynne krasnale ogrodowe, którymi ozdabiane były niemieckie przydomowe ogródki.

"Nowy Turzyn" w miejscu targowiska

W kolejnych latach targowiska straciły na znaczeniu, w tym również słynny Turzyn. Klienci zaczęli wybierać galerie handlowe. Jedna z nich, o takiej samej nazwie, stanęła na początku XX wieku tuż obok. Kilka lat później kupcy z targowiska postanowili unowocześnić swoją działalność i ostatecznie w latach 2010-2011, w miejscu dawnego targowiska stanęło centrum handlowe nazywane "Nowym Turzynem", które już nie powtórzyło sukcesu swojego poprzednika.

Unikatowe zdjęcia sprzed lat

W poniższej galerii znajdziecie zdjęcia targowiska na Turzynie z lat 1964-1966. Unikatowe, kolorowe fotografie pochodzą z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Dla wielu będzie to z pewnością wyjątkowa, sentymentalna wycieczka do czasów, które już nie powrócą.

