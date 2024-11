Bilety przez aplikacje cieszą się dużym zainteresowaniem

Aplikacje mobilne do zakupu biletów na przejazdy cieszą się coraz większą popularnością wśród pasażerów. W czasach, gdy z polskich ulic znikają kioski z prasą, a biletomaty nie zawsze działają, najbardziej pewnym rozwiązaniem okazuje się aplikacja w smartfonie, za pomocą której, niezależnie od czasu i miejsca można zapłacić za przejazd. Pasażerowie mają do wyboru kilka firm, które świadczą takie usługi, jednak jedna z nich już niebawem zniknie ze szczecińskiego rynku.

Aplikacja mPay znika ze szczecińskiej komunikacji miejskiej

Chodzi mianowicie o aplikację mPay, w której od początku przyszłego roku nie będzie można już kupić biletów ZDiTM.

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie informuje, że od 1 stycznia 2025 r. firma mPay nie będzie już świadczyła usług sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w Szczecinie - informuje Kacper Reszczyński z ZDiTM.

Co z biletami okresowymi?

Oznacza to, że w aplikacji mPay nie będzie już można kupić biletów, zarówno jednorazowych jak i okresowych. Co jednak z biletami okresowymi, które zostały zakupione wcześniej, a ich ważność skończy się w przyszłym roku?

- Bilety okresowe oraz dobowe i wielodobowe zakupione do końca roku 2024 r. będą ważne do czasu ich wyczerpania, a firma mPay jest zobowiązana do utrzymania funkcjonalności umożliwiającej kontrolę biletów do ostatniego dnia ważności biletu zakupionego poprzez aplikację - uspokaja Kacper Reszczyński.

Gdzie kupić bilet?

W kwestii innych aplikacji mobilnych nic się nie zmieni. Za przejazd tramwajami i autobusami wciąż będzie można płacić m.in. za pośrednictwem moBILET, SkyCash czy Jakdojade.

QUIZ: Szczecin czy Berlin? Pytanie 1 z 15 Na zdjęciu jest Szczecin czy Berlin? Szczecin Berlin Następne pytanie