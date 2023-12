i Autor: Domin, KPP Kamień Pomorski Usłyszał zarzut uprowadzenia małego Oskara. Matka również nie uniknie odpowiedzialności

Porwanie dziecka

To zdarzenie wstrząsnęło nie tylko mieszkańcami Kamienia Pomorskiego. Do dramatycznych zdarzeń doszło w poniedziałkowy wieczór 11 grudnia na tutejszym dworcu kolejowym. Nieznany mężczyzna uprowadził 6-letniego chłopca. Poszukiwania trwały kilka godzin i zakończyły się odnalezieniem dziecka i zatrzymaniem sprawcy. 60-latek usłyszał zarzut uprowadzenia małoletniego i trafił do aresztu. Kłopotów nie uniknie także matka chłopca, która w chwili zdarzenia była nietrzeźwa.