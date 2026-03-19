Urządzili zwierzętom piekło na Ziemi. Policja odebrała 12 psów i kota

Policjanci ze Stargardu i inspektorzy TOZ ratują zwierzęta

Policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą i korupcją w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie wspólnie z przedstawicielami TOZ podjęli tego samego dnia dwie oddzielne akcje na terenie powiatu. Powodem interwencji były sygnały o domowych pupilach, które musiały funkcjonować w skrajnie nieodpowiednim otoczeniu.

Przedstawicielka Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami dokładnie przeanalizowała sytuację i podjęła decyzję o natychmiastowym odebraniu czworonogów. Mundurowi łącznie zabezpieczyli dwanaście psów oraz jednego kota, a wszystkie te stworzenia przetransportowano do placówek oferujących wsparcie weterynaryjne i właściwą opiekę.

Decyzja o odebraniu psów i kota

Jak przekazała młodsza aspirant Ewa Majdzińska reprezentująca stargardzką komendę powiatową, podjęcie zdecydowanych kroków było absolutnie niezbędne i nie dopuszczało żadnego wahania.

– Zwierzęta były przetrzymywane w warunkach, które zagrażały ich zdrowiu i życiu. Nie mogliśmy pozwolić na dalsze cierpienie. Dzięki współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami udało się szybko i skutecznie zareagować – mówi mł. asp. Majdzińska.

Policjantka ze Stargardu zaznaczyła również, że każda tego typu akcja ratunkowa opiera się na zaangażowaniu lokalnej społeczności oraz wielkiej determinacji odpowiednich służb.

– Reagujemy na każde zgłoszenie dotyczące znęcania się nad zwierzętami. To nasz obowiązek, ale też kwestia zwykłej ludzkiej przyzwoitości – podkreśla.

Odebrane w Stargardzie zwierzęta czekają na nowe domy

Uratowane przed zaniedbaniem czworonogi trafiły do bezpiecznych placówek, gdzie specjaliści udzielają im właściwego wsparcia. Niektóre z zabezpieczonych zwierząt wymagają interwencji medycznej, natomiast wszystkie bez wyjątku potrzebują spokoju i odpowiednich warunków do dalszego funkcjonowania.

Pracownicy TOZ poinformowali jednocześnie, że po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności prawnych odebrane psy i kot zostaną przekazane do adopcji, aby znaleźć nowych opiekunów.

Służby ze Stargardu apelują o zgłaszanie przypadków znęcania się nad zwierzętami

Funkcjonariusze policji oraz wolontariusze z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zwracają uwagę, że sukces tego typu działań zależy bezpośrednio od informacji przekazywanych przez obywateli.

– Posiadanie zwierzęcia to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Każdy właściciel ma obowiązek zapewnić swojemu pupilowi odpowiednie warunki, opiekę i bezpieczeństwo – zaznacza mł. asp. Majdzińska.

Przedstawiciele służb ze Stargardu przypominają, aby nie pozostawać obojętnym na krzywdę domowych pupili i stanowczo reagować. Często wystarczy zaledwie jedno powiadomienie odpowiednich instytucji, aby skutecznie ocalić życie bezbronnego stworzenia.

