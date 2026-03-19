Urządzili zwierzętom piekło na Ziemi. Policja odebrała 12 psów i kota

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-03-19 21:02

Mundurowi ze Stargardu ponownie podjęli działania wymierzone w osoby, które trzymają domowe pupile w skrajnie złych warunkach. Błyskawiczna współpraca policjantów i przedstawicieli Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z Kiczarowa pozwoliła definitywnie zakończyć udrękę kilkunastu czworonogów i dać im nadzieję na lepszy los.

Policjanci ze Stargardu i inspektorzy TOZ ratują zwierzęta

Policjanci zajmujący się przestępczością gospodarczą i korupcją w Komendzie Powiatowej Policji w Stargardzie wspólnie z przedstawicielami TOZ podjęli tego samego dnia dwie oddzielne akcje na terenie powiatu. Powodem interwencji były sygnały o domowych pupilach, które musiały funkcjonować w skrajnie nieodpowiednim otoczeniu.

Przedstawicielka Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami dokładnie przeanalizowała sytuację i podjęła decyzję o natychmiastowym odebraniu czworonogów. Mundurowi łącznie zabezpieczyli dwanaście psów oraz jednego kota, a wszystkie te stworzenia przetransportowano do placówek oferujących wsparcie weterynaryjne i właściwą opiekę.

Polecany artykuł:

Tragiczny wypadek w Ińsku. 42‑latek zginął podczas pracy z piłą motorową

Decyzja o odebraniu psów i kota

Jak przekazała młodsza aspirant Ewa Majdzińska reprezentująca stargardzką komendę powiatową, podjęcie zdecydowanych kroków było absolutnie niezbędne i nie dopuszczało żadnego wahania.

– Zwierzęta były przetrzymywane w warunkach, które zagrażały ich zdrowiu i życiu. Nie mogliśmy pozwolić na dalsze cierpienie. Dzięki współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami udało się szybko i skutecznie zareagować – mówi mł. asp. Majdzińska.

Policjantka ze Stargardu zaznaczyła również, że każda tego typu akcja ratunkowa opiera się na zaangażowaniu lokalnej społeczności oraz wielkiej determinacji odpowiednich służb.

– Reagujemy na każde zgłoszenie dotyczące znęcania się nad zwierzętami. To nasz obowiązek, ale też kwestia zwykłej ludzkiej przyzwoitości – podkreśla.

Odebrane w Stargardzie zwierzęta czekają na nowe domy

Uratowane przed zaniedbaniem czworonogi trafiły do bezpiecznych placówek, gdzie specjaliści udzielają im właściwego wsparcia. Niektóre z zabezpieczonych zwierząt wymagają interwencji medycznej, natomiast wszystkie bez wyjątku potrzebują spokoju i odpowiednich warunków do dalszego funkcjonowania.

Pracownicy TOZ poinformowali jednocześnie, że po dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności prawnych odebrane psy i kot zostaną przekazane do adopcji, aby znaleźć nowych opiekunów.

Służby ze Stargardu apelują o zgłaszanie przypadków znęcania się nad zwierzętami

Funkcjonariusze policji oraz wolontariusze z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami zwracają uwagę, że sukces tego typu działań zależy bezpośrednio od informacji przekazywanych przez obywateli.

– Posiadanie zwierzęcia to nie tylko przywilej, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Każdy właściciel ma obowiązek zapewnić swojemu pupilowi odpowiednie warunki, opiekę i bezpieczeństwo – zaznacza mł. asp. Majdzińska.

Przedstawiciele służb ze Stargardu przypominają, aby nie pozostawać obojętnym na krzywdę domowych pupili i stanowczo reagować. Często wystarczy zaledwie jedno powiadomienie odpowiednich instytucji, aby skutecznie ocalić życie bezbronnego stworzenia.

Przerwali cierpienie zwierząt. 12 psów i kot odebrane właścicielom
Galeria zdjęć 4
Czy rozpoznasz rasy psów? To QUIZ dla prawdziwych fanów czworonogów!
Pytanie 1 z 15
1. Rasa na zdjęciu to:
Czy rozpoznasz rasy psów? To QUIZ dla prawdziwych fanów czworonogów!
Pomorskie. Agresywny pies
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZWIERZĘTA
TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
POLICJA STARGARD
ZNĘCANIE SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI