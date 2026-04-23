Ukradł psy szwajcarskiemu burmistrzowi i zażądał miliona okupu. Co grozi Łukaszowi N.?

Psy burmistrza zniknęły. Żądanie okupu jak z filmu

Do włamania doszło w lutym 2025 r. na terenie Szwajcarii. Według ustaleń śledczych Łukasz N. miał wejść do mieszkania należącego do Rolfa Wegmellera – byłego burmistrza Zurychu – i zabrać dwa psy rasy Bolonka Zwetna warte ponad 20 tys. zł.

Po kradzieży mężczyzna zażądał od właściciela astronomicznej kwoty miliona franków szwajcarskich za zwrot zwierząt.

– Sprawca zażądał od pokrzywdzonego przekazania pieniędzy w kwocie jednego miliona franków szwajcarskich za zwrot zabranych zwierząt – przekazuje prok. Julia Szozda z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Szczecińscy policjanci, którzy otrzymali informację o możliwym ukrywaniu psów w Polsce, błyskawicznie podjęli działania. Zwierzęta udało się odnaleźć i bezpiecznie zwrócić właścicielowi.

To nie jedyne przestępstwo. Lista zarzutów jest długa

Prokuratura ujawniła, że kradzież psów to tylko jeden z czterech zarzucanych Łukaszowi N. czynów.

W akcie oskarżenia znalazły się również:

oszustwo finansowe – wprowadzenie w błąd obywatela Szwajcarii i wyłudzenie w 2023 r. pożyczki znacznej wartości,

wymuszenie – zmuszanie innego mężczyzny do przekazania kilkunastu tysięcy złotych w zamian za odstąpienie od rozpowszechnienia kompromitujących materiałów.

– Ostatni z zarzuconych podejrzanemu czynów polegał na zmuszaniu ustalonego mężczyzny do przekazania pieniędzy w kwocie kilkunastu tysięcy złotych – podkreśla prok. Szozda.

Łukasz N. przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Nigdy wcześniej nie był karany.

Dozór, zakazy i groźba wieloletniego więzienia

W trakcie śledztwa wobec mężczyzny stosowano wolnościowe środki zapobiegawcze – dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi.

Za przestępstwa przeciwko mieniu grozi mu nawet 10 lat więzienia, a za wymuszenie – do 3 lat pozbawienia wolności.

Psy wróciły do domu

Najważniejsze w tej historii jest to, że skradzione Bolonki Zwetna wróciły do swojego właściciela całe i zdrowe. W marcu 2025 r. informowaliśmy, że były burmistrz Zurychu nie krył wzruszenia i dziękował polskim policjantom za błyskawiczną akcję.

Teraz sprawa trafiła do sądu. O tym, jaką karę poniesie 38‑letni szczecinianin, zdecyduje wymiar sprawiedliwości.

12

