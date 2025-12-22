Uczniowie z Niechorza najlepsi! Wygrali Multimedialną Lekcję Biologii

Finał pełen emocji i rywalizacji. Kto jeszcze znalazł się na podium Multimedialnej Lekcji Biologii?

Drugie miejsce w konkursie, który sprawdzał wiedzę na temat ryb, akwenów i zdrowej diety, zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kamieniu Pomorskim. Trzecie miejsce przypadło Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu. Jak podaje organizator konkursu, Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków, uczniowie walczyli z pasją o miejsce w finale, a konkurencja była wymagająca. Do konkursu przystąpiło 15 szkół, których reprezentanci najpierw wygrali eliminacje szkolne, a następnie w półfinale przystąpili do testu. Do finału weszło 6 szkół, które wzięły udział w rozgrywkach teleturniejowych nagrywanych w Studiu S1. W ścisłym finale znalazły się dwie drużyny z SP w Kamieniu Pomorskim i z SP w Niechorzu i tutaj lepsi okazali się Zosia Frąckowiak i Ernest Moskalonek ze szkoły podstawowej w Niechorzu.

Atrakcje i goście specjalni

Dla pozostałych uczniów, którzy pojawili się na finale organizowanym w Szczecinie przygotowano wiele atrakcji. Nie zabrakło zabawy, emocji i zdrowej rywalizacji, ale też solidnej dawki wiedzy. W programie znalazła się strefa multimedialnej lekcji biologii, spotkania z gośćmi specjalnymi – Moniką Pyrek i Markiem Kolbowiczem, którzy opowiedzieli o zdrowej diecie i sporcie oraz live cooking i degustacje. Wisienką na torcie był koncert Edzia, który wywołał entuzjazm wśród młodych gości.

Kto stoi za sukcesem Multimedialnej Lekcji Biologii?

Głównym organizatorem projektu Multimedialna Lekcja Biologii było Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków oraz Zrzeszenie Rybaków Zalewów Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie. Konkurs jest częścią kampanii edukacyjno-promocyjnej „Wolin z rybą na talerzu”.

– Mam ogromną satysfakcję z tego projektu, ponieważ udało nam się stworzyć bardzo nowoczesną lekcję z wykorzystaniem multimediów i przy okazji pokazać najmłodszym część naszego świata i pracy – mówi Jacek Kowalczyk, prezes Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków. – Nie ukrywam, że było to wymagające przedsięwzięcie, ale cieszę się, że udało się dotrzeć z ciekawą formą przekazywania wiedzy do ponad 30 szkół w naszym regionie, w tym do wielu miejscowości, w których uczą się dzieci z rodzin rybackich, a to dla nas bardzo ważne.

Konkursowe zmagania uczniów będzie można obejrzeć na antenie TVP Szczecin w styczniu.