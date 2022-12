Uczniowie szczecińskiej szkoły nagrali swój hymn. Pomógł im zwycięzca "Must Be The Music"

QUIZ. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta... No właśnie! Umiesz dokończyć te kolędy? Śpiewasz je co roku, ale czy na pewno je znasz?

- Młodzież też tworzy ze mną muzykę. W szkole, w której uczę, katolickiej, powstała właśnie taka piosenka. Tworzy się już w takim rockowym wydaniu. Już wchodzimy do studia, zaraz nagrywamy, też i młodzież, i dzieci. Myślę, że za jakiś czas ujrzy to światło dzienne - mówił w październiku ks. Maciej Czaczyk w programie "Rzucam hasło". I słowa dotrzymał. Możemy już podziwiać efekt wspólnej pracy uczniów i utalentowanego duchownego.

Duchowny lubi pracować z młodymi ludźmi i twierdzi, że "młodzież naprawdę jest super", czego dowodem jest piosenka "Do Nieba", która stała się oficjalnym hymnem Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie, gdzie ksiądz Maciej uczy religii. Do piosenki powstał również animowany teledysk w formule "lyrics video". Można go zobaczyć w serwisie YouTube na kanale placówki.

W 2011 roku, 17-letni Maciej Czaczyk wygrał drugą edycję programu "Must Be The Music", a rok później ukazała się jego debiutancka płyta "Maciej Czaczyk", gdzie znalazły się utwory napisane m.in. przez Roberta Jansona z grupy Varius Manx. Jednym z największych przebojów artysty była piosenka "Liście na wietrze", która trafiła na szczyty list przebojów w wielu stacjach radiowych. Utalentowany wokalista mógł zostać gwiazdą muzyki, jednak postanowił jednak zmienić plany i w 2019 roku został księdzem. Po trzech latach posługi w Myśliborzu, ksiądz Maciej przeniósł się do Szczecina.

- Bardzo ciekawa przygoda. Można powiedzieć przygoda młodzieńczych lat, takiego buntu mojego i takie pragnienie spełnienia swoich marzeń, talentów. No i to mi się udało. Druga edycja. Wygrałem. Przeszło to najśmielsze oczekiwania moje. No i wspominam bardzo miło ten czas - tak ksiądz Maciej wspomina swój udział w popularnym talent-show Polsatu. Dodaje jednak, że to nie do końca były jego klimaty, dlatego wycofał się ze show-businessu i wybrał powołanie.