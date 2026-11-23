Koniec wolności. Uciekinier zatrzymany w Nowogardzie

Zakończyły się poszukiwania 25-letniego osadzonego, który w niedzielę zbiegł z oddziału zewnętrznego Zakładu Karnego w Nowogardzie, mieszczącego się w Płotach. Mężczyzna nie cieszył się wolnością zbyt długo. Wpadł w ręce specjalnej grupy policyjnej, znanej jako "Zachodniopomorscy Łowcy Głów". Do zatrzymania doszło na terenie ogródków działkowych w Nowogardzie.

Informację o ujęciu zbiega potwierdził rzecznik zachodniopomorskiej policji.

25-letni mężczyzna, który w niedzielę oddalił się z oddziału zewnętrznego w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie został dzisiaj zatrzymany na terenie ogórdków działkowych w Nowogardzie przez Zachodniopomorskich Łowców Głów

- przekazał podkomisarz Piotr Jaworski, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego w Szczecinie.

Służba Więzienna również wydała komunikat w tej sprawie, podkreślając ścisłą współpracę z policją.

Osadzony, który zbiegł z terenu oddziału zewnętrznego w Płotach Zakładu Karnego w Nowogardzie został właśnie ujęty. Obecnie podejmowane są dalsze czynności przewidziane obowiązującymi procedurami. Służba więzienna pozstaje w stałym kontakcie z policją i współpracuje w zakresie niezbędnych czynności służbowych

- mówi Radiu Eska Justyna Przygódzka-Krzemień, rzecznik prasowa Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie.

Ucieczka tuż przed końcem kary. Dlaczego 25-latek zaryzykował?

Decyzja 25-latka o ucieczce jest dla funkcjonariuszy zupełnie niezrozumiała. Mężczyzna odbywał bardzo krótki, zaledwie czteromiesięczny wyrok pozbawienia wolności za kradzież. Co więcej, do końca kary pozostało mu już niewiele czasu. Skazany złożył nawet wniosek o możliwość odbywania reszty wyroku w systemie dozoru elektronicznego, co dawało mu szansę na szybsze opuszczenie murów więzienia w legalny sposób. Mimo to, w niedzielę 22 listopada, zdecydował się na samowolne oddalenie z placówki.

Co teraz grozi uciekinierowi? Kara może być surowsza

Brawurowa decyzja o ucieczce będzie miała dla 25-latka poważne konsekwencje. Samowolne oddalenie się z zakładu karnego jest przestępstwem, za które grozi dodatkowa odpowiedzialność karna. Oznacza to, że mężczyzna nie tylko dokończy swój pierwotny wyrok, ale może również usłyszeć nowy, za samą ucieczkę. W praktyce może to skutkować także przeniesieniem do zakładu karnego o zaostrzonym rygorze i wyższym poziomie zabezpieczeń.