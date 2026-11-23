Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje znacznie więcej niż park wodny Tropikana

Większość turystów kojarzy ten nadmorski obiekt przede wszystkim z rozbudowanym parkiem wodnym Tropikana, który stanowi jeden z jego głównych punktów. Hotel przygotował jednak znacznie bogatszą ofertę rozrywkową, wykraczającą poza same baseny. Dzięki różnorodnym formom aktywności wczasowicze mają szansę ciekawie zorganizować swój pobyt na miejscu, zupełnie nie przejmując się warunkami atmosferycznymi na zewnątrz.

Nowa kręgielnia i bilard w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie

W ostatnim czasie lista udogodnień w obiekcie powiększyła się o nową kręgielnię. Jest to świetna alternatywa dla wczasowiczów, którzy chcą zrobić sobie przerwę od wodnych szaleństw i szukają innej formy aktywności. Dodatkowo goście mają do dyspozycji także stoły bilardowe.

Sala gier i automaty w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Ile kosztuje zabawa?

Kolejną propozycją w hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest specjalnie wyposażona sala gier. Wypełniono ją automatami, które dostarczą rozrywki zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Uruchomienie maszyny jest bardzo proste i wymaga jedynie zbliżenia do czytnika karty pokojowej. Jednorazowe skorzystanie z takiego automatu wiąże się z wydatkiem rzędu 5 zł, a wygląd samej strefy z grami, stołów bilardowych oraz torów do kręgli możecie zobaczyć na fotografiach poniżej.

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Nowe udogodnienia w hotelu Gołębiewski

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Wczasowicze muszą mieć na uwadze fakt, że opłata za sam nocleg nie pokrywa dostępu do wszystkich rozrywek na terenie kompleksu. Za zabawę w kręgielni, grę w bilard czy uruchomienie automatów często trzeba zapłacić osobno, poza podstawowym rachunkiem. Analogiczna zasada obowiązuje w przypadku części pozostałych udogodnień oraz usług oferowanych przez nadmorski obiekt. Z tego powodu jeszcze przed rozpoczęciem urlopu dobrze jest zapoznać się z obowiązującym cennikiem, co pozwoli na lepsze zaplanowanie wakacyjnego budżetu.