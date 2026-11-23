Śniadanie w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Co znajduje się w porannym menu?

Poranna oferta gastronomiczna w hotelu Gołębiewski w Pobierowie zadowoli przede wszystkim zwolenników tradycyjnych smaków. Bufet obfituje w klasyczne produkty, które standardowo kojarzą się z hotelowymi śniadaniami. Wczasowicze mają do dyspozycji różnorodne składniki, z których mogą według własnego uznania skomponować swój pierwszy posiłek.

Poranne menu wykracza jednak poza samą klasykę i obejmuje ciekawe urozmaicenia. Wśród nich dostępne są chociażby smoothie, stanowiące dobry zamiennik dla zwykłej herbaty lub kawy. Dodatkowym atutem dla odwiedzających jest tak zwany live cooking, czyli przyrządzanie wybranych dań na oczach gości.

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Tak wygląda restauracja Czerwona w hotelu Gołębiewski Pobierowo

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Obiad w hotelu Gołębiewski w Pobierowie

Równie okazale prezentuje się oferta przygotowana w porze obiadowej. Obok tradycyjnych pozycji w menu znajdują się też treściwe potrawy mięsne. W trakcie naszej wizyty kucharze zaserwowali gościom między innymi cielęcinę, baraninę oraz żeberka. Uzupełnieniem tego zestawienia były makarony, a także inne dobrze znane klasyki obiadowe jak np. rosół, ziemniaki, kurczak i wiele warzyw.

Kolacja w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Słodkości i bogaty bufet

Wieczorny posiłek również odbywa się w formule rozbudowanego szwedzkiego stołu, co daje pełną swobodę wyboru. Nikt nie jest skazany na jedną konkretną potrawę. Szeroki wachlarz dostępnych produktów sprawia, że można zjeść zarówno coś lekkiego, jak i bardzo sycącego na zakończenie dnia.

Osobną uwagę przyciąga strefa ze słodkościami, które są zresztą wystawiane nie tylko wieczorem. W trakcie różnych posiłków na stołach wykładane są rozmaite desery, w tym popularne ciastka produkowane przez markę Tago, będące miłym akcentem na koniec jedzenia.

Restauracje w hotelu Gołębiewski w Pobierowie. Gdzie jeszcze można zjeść?

Ogromna różnorodność jedzenia sprawia, że trudno opuścić jadalnię z pustym żołądkiem. Osoby poszukujące jednak innych smaków lub chcące dodatkowo przetestować lokalną gastronomię, mogą udać się do kolejnych punktów na terenie obiektu. Na wczasowiczów czekają restauracja Zielona oraz lokal Monsoon, który specjalizuje się w serwowaniu dań kuchni orientalnej.